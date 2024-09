Németország újabb területen maradhat le, 100 év kell a felzárkózáshoz

Nyitókép: Daniel Bockwoldt / AFP

Egy jelentés szerint Németország teljes újrafegyverkezése akár egy évszázadot is igénybe vehet, ha az ország folytatja a hadiipari termelés jelenlegi ütemét. A Kieli Világgazdasági Intézet kutatói szerint a 2120-as évekig is eltarthat, amíg az ország fegyveres erői a 2004-es szinthez hasonló vagy annál jobb szintre kerülnek, számolt be a Brussels Signal. A szeptember 10-én közzétett jelentés szerint számos probléma az úgynevezett lassú német tüzérségi beszerzéssel kapcsolatos, a kutatás szerint csak 2121-ben lesz olyan felszereltségű a Bundeswehr, mint 20 évvel ezelőtt.

A páncélozott járművekkel kapcsolatban is rosszul állnak a dolgok:

az előrejelzés szerint 2066-ig kell várni, hogy az ország a harckocsik (MBT-k) tekintetében visszatérjen a 2004-es szintre, a gyalogsági harcjárművek (IFV-k) tekintetében pedig 2043-ig. Németország vadászrepülőgép-kontingensének 2004-es teljes állománya várhatóan 2038-ra áll helyre.

A szakértők most arra sürgetik Berlint, hogy hozzon létre egy tervet a katonai kiadások hosszú távú, tartós növelésére, és arra figyelmeztetnek, hogy miközben Németország a hadseregének helyreállításáért küzd, Oroszország felgyorsítja a lőszergyártást. A jelentés külön kiemelte Moszkva „modern harci rendszerek”, például drónok fokozott gyártását, miközben a hagyományosabb lőszerek, köztük a harckocsik gyártása is nőtt.

Összességében a jelentés arra figyelmeztetett, hogy Oroszország jelenleg napi 10 000 lőszer és robbanóanyag tartós kilövéséhez elegendő mennyiséget állít elő, ami 70 nap alatt teljesen felemésztené a német készleteket. „Az orosz termelési kapacitások ma már olyan nagyok, hogy alig több mint fél év alatt képesek előállítani a Bundeswehr teljes készletét” – áll a jelentésben. „Az Ukrajna elleni támadás óta Oroszország képes volt jelentősen növelni a fontos fegyverrendszerek gyártási kapacitásait, például megduplázta a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerét és megháromszorozta a harckocsik gyártási kapacitását” – tették hozzá.