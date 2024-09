Nehéz helyzetbe került a svéd kormány a migráció miatt, még az állampolgárok is rosszul járhatnak

Nyitókép: MTI/EPA/Anders Wiklund

Nagy integrációs vitát folytat önmagával Svédország kormánya, amely az Európai Néppárthoz tartozó Mérsékelt Pártból és a Kereszténydemokratákból, valamint a Liberálisokból áll, s a bevándorlásellenes Svéd Demokraták (SD) külső támogatására szorul. A vitáról az Euractiv számolt be, a félidőnél járó koalíciót feszítő „mélyülő ellentétként” leírva azt.

A migránsok hazaküldéséről szóló vitában leginkább a Liberálisok és a Svéd Demokraták feszültek egymásnak.

Karin Karlsbro liberális EP-képviselő úgy fogalmazott, hogy „ideje, hogy a liberálisok megmutassák, hogy tökösek, és azt is, hogy tudnak változást hozni”. A képviselőnő amellett érvelt, hogy „ne járuljunk hozzá rosszindulatú javaslatok megvalósításához, amelyek a Svéd Demokraták kemény retorikáján alapszanak”.

Az SD ugyanis átvenné a dán remigrációs politikát, melynek keretében az országot elhagyó migránsok 330 ezer dán koronányi, azaz majdnem 18 millió forintnyi lelépési pénzt kaphatnak.

Svédországban az összeg ennek töredéke, mindössze 10 ezer svéd korona (347 ezer forint);

ennek következtében tavaly Dániát 300 fő hagyta el a lelépési pénz fejében, míg Svédországot csak egy. Az SD igényeinek egyébként jogi alapja is van: a koalíciós szerződésben szerepel, hogy hazatelepítési rendszert vezessenek be Svédországban, ennek jogi lehetőségeit 2023 óta hivatalosan vizsgálja is a svéd kormány.

A területért felelős svéd kormánymegbízott, Joakim Ruist ugyanakkor nem a lelépési pénz drasztikus megemelését pártolja, hanem azt,

hogy a jelenlegi lelépési pénzt terjesszék ki azokra a svéd állampolgárokra (!) és családegyesítéssel Svédországba érkezőkre, akik szintén távoznának Svédországból.

Jimmie Åkesson, az SD vezére ugyanakkor nem tágít, ő bizony a lelépési pénz emelését szorgalmazza. A párt szerint „többen volnának, akik nem találták meg igazán a helyüket Svédországba, és hazatérnének ahelyett, hogy itt élnének évről évre segélyen, elszigeteltségben” – legalábbis ezt mondta Ludvig Aspling pártszóvivő. „Úgy hisszük, hogy sokan volnának, akik szeretnének hazatérni, de ebben egy kis segítségre szorulnak” – tette hozzá.