Milyen Amerika készül választani?

Írta: Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója

Hajlamosak vagyunk rá, hogy az Egyesült Államokat a tömegkultúrájával azonosítsuk. Erre jó okunk van: az USA amerikanizálta csaknem az egész világot az elmúlt bő évszázad során. A történet a zenével kezdődött és az első dömpingáru a ragtime volt. A könnyen fogyasztható műfaj története Scott Joplinnal és egy sor másik fekete zeneszerzővel indult. Funkciója az önfeledt szórakoztatás volt, mint arra a legismertebb sláger címe is utal (The Entertainer).

A popkultúra célja ma is ugyanez, de már évtizedek óta kőkemény árukapcsolást rejt:

szórakoztatva tanítani, nevelni az emberiséget az amerikai életérzésre,

melynek lényege az egyéni szabadság és a fogyasztás élvezete. A ragtime járta be elsőnek azt az utat, amit később a többi afroamerikai zenei műfaj is: alkotásába bekapcsolódtak a fehérek, illetve egyéb etnikumúak is, és egy virágzó, színes műfajjá vált, melyen belül végül születtek komolyabb szerzemények. A ragtime megihlette az európai komponistákat is, a termékeny cserefolyamatból olyan művek születtek, mint Debussy-től a Gyermeksarok. Az amerikanizációt a rádió megjelenése erősítette és gyorsította fel. Olyannyira, hogy a (korai) jazz terjedése szuverenitási problémát vetett fel. (Aki szerint ez tréfa, olvassa el ezt az írásművet.)

Amerika azonban több annál, mint amit elitjének progresszív fele a tömegkultúráján keresztül sugall. Amerika és Európa összetartozása mélyebb, lényegibb, amit persze nem könnyű észrevenni.

Az amerikai kibontakozás logikája kezdettől fogva ugyanaz:

az európai alapokra, helyi sajátosságok megjelenésével épül fel valami „új”.

Az az új ismerős, közelebb áll hozzánk, mint az afrikai vagy az ázsiai kultúra termékei, de érezhetően valahogy mégis más, mint az európai. E sajátos interakció megfigyelhető a tudományban, képzőművészetben, a filmiparban, és nem meglepő módon a közéletben is. Európai alapokon nyugszik az amerikai filozófia, a politikaelméletet, de önálló fejlemény a politikai kommunikáció, a politikai marketing pedig már egyedi termékeket állít elő. A végeredmény egy kosztümös filmre emlékeztet, hiszen az Egyesült Államokat fehér, protestáns keresztény férfiak alapították, és a XVIII. századi gyökerű köztársasági díszletek a mai napig meghatározzák ennek az óriási posztmodern birodalomnak a karakterét. Ezt tükrözi a választási rendszer logikája, a kétkamarás törvényhozás és az apró-cseprő helyi testületek és alulról jövő kezdeményezések (grassroots) tömkelege.