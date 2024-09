Migránsok törtek-zúztak a madridi repülőtéren, egy Spanyolországhoz tartozó szigeten pedig megtámadtak egy nőt

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Illegális migránsok próbáltak megszökni a madridi repülőtérről, miután értesültek arról, hogy napokig tartó várakozás után visszaküldik őket származási országukba. A rendőrség három mauritániai férfit próbált megfékezni, akikkel a szökési kísérlet előtt kisebb fizikai összetűzésbe keveredtek, ezért erősítést kellett hívniuk – írta meg a Magyar Nemzet.

A migránsok a kitoloncolás elkerülése érdekében betörték a reptéri befogadószoba zárt ajtaját, majd a folyosókon keresztül próbáltak kijutni, de végül elfogták őket.

Szökési kísérletük nyomán közel száz, szintén a Barajas reptéren tartózkodó illegális bevándorló zavargásba kezdett, amely során anyagi károk keletkeztek, és néhány rendőr kisebb sérüléseket szenvedett – hivatkozik a Magyar Nemzet a LaGacetta.es portálra.

A madridi repülőtér megerősítette a hatósági jelenlétet, hogy megakadályozzák az ehhez hasonló erőszakos eseményeket.

Eközben Menorcán, a Baleár-szigetekhez tartozó Maóban a spanyol rendőrség egy marokkói migráns ellen intézkedett, aki az utcán szexuálisan zaklatott egy nőt.

A nő vallomásában elmondta, hogy a férfi megfélemlítő mondatokat intézett hozzá, és hátulról próbálta megragadni azzal a céllal, hogy intim testrészeit megfogja.

A rendőrség több tanúvallomást is felvett a történtek kapcsán, majd a helyszín közelében lévő biztonsági kamerák által rögzített felvételeket is ellenőrizte. Végül sikerült azonosítani az agresszort, akit szexuális zaklatás gyanújával őrizetbe is vettek.

Inmigrantes ilegales provocan un motín en el aeropuerto de Barajas para evitar que tres fueran repatriadoshttps://t.co/19oHN6y59g — LA GACETA (@gaceta_es) September 2, 2024

