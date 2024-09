Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

„Jól mutatja az emberiség siralmas szellemi állapotát az, hogy a klímaváltozás uralkodó narratívája egy olyan elbeszélési mód, amely mindenféle bizonyíték nélkül mindent egyetlen tényezőre vezet vissza.

E logika szerint nem lehet vita tárgya, hogy az ember, pontosabban az ember által használt globális technológia, azon belül is az energetika a klímaváltozás egyetlen kiváltó oka. További »redukció«, hogy kizárólag a légkör szén-dioxid-tartalmának a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó növekedése a legmélyebb ok, ezért aztán azonnal fel kell számolni minden erre épülő tevékenységet, sőt el kell érni, hogy egyáltalán ne is legyen szén-dioxid a légkörben. Az, hogy ez a teljes képtelenség ma uralkodó narratíva lehet, az jól jelzi, hogy az Észisten Tudomány nevű vallása valójában egy rejtett (következésképp ellenőrizhetetlen) és brutális hatalmi konstrukció, ami nemcsak, hogy nem szolgálja önzetlenül az emberiség üdvét, hanem egy, a pénzhatalomra, a tudományra és a politikára épülő globális bűnszövetkezetté vált, ami az emberiség számára végzetes veszélyt rejt magába.

Hogy a szén-dioxid a földi élet egyik legdöntőbb alapja, és teljes eltávolítása a légkörből egyben a földi élet végét is jelentené, az nem igen zavarja a klímahisztéria globális ügynökhálózatát. Mint ahogy az sem, hogy a szén-dioxid légköri aránya és a hőmérséklet emelkedése ugyan valóban korrelatív viszonyban van, de ez a korreláció mindkét irányban érvényes lehet. Okozhatja az emelkedő szén-dioxid-arány a hőmérséklet emelkedést, de a hőmérséklet emelkedés, mint ok, a tengerek hőmérséklet emelkedésén át okozhatja a szén-dioxid-szint emelkedését, hisz a folyadékok hőmérséklet emelkedése csökkenti a bennük oldott gázok (például a szén-dioxid) arányát, és azért dúsulnak fel a légkörben.

Az uralkodó narratíva valójában egy olyan világhatalmi ideológia, amely azért teszi bűnbakká a szén-dioxidot, és rajta keresztül a fosszilis energiaforrásokat, mert ezek legnagyobb kitermelője és egyben felhasználója Kína és/vagy Oroszország. Az ellenük való akár globális katonai fellépés így végső soron az emberiség üdvét szolgálja, és ezzel a kör bezárul. A »tudomány« csúcsfegyverré vált.”

