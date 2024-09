Megtalálta a CDU az AfD ellenszerét: Abimnwi Awemo doktor lesz az, Kamerunból

Nyitókép: Frank Hammerschmidt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Riportot írt a Deutsche Welle Németország legszegényebb régiójának egyetlen fekete képviselöltjéről. A Brandenburg tartománybeli, korábban szénbányászatból élő, mára viszont a bányák bezárása miatt elszegényedett Lausitz régió fővárosában, Cottbusban indul a Kereszténydemokrata Néppárt (CDU) jelöltjeként a Kamerunban született Adeline Abimnwi Awemo, akinek fő feladata az lesz, hogy meggyőzze a toronymagasan a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) pártot támogató vidék lakóit:

legyenek kedvesek jelenlegi AfD-s tartományi parlamenti képviselőjük helyett inkább őt választani a vasárnap esedékes választáson.

Szlogenje, a „Miteinander” gazdag jelentésű német szó, jelenti azt, hogy „közösen”, de jelent „társadalmi érintkezést” is. Erre ugyanakkor a helyieknek nem feltétlenül van igényük – ahogy Türingiában, úgy itt is az AfD a választási győzelem toronymagas esélyese, a közvélemény-kutatások átlaga 28,6 százalékot mutat nekik, míg a jelenleg tartományi miniszterelnököt adó szociáldemokraták 24,5, Awemo pártja, a CDU pedig 15,4 százalékra számíthat. Az új, baloldali, migárcióellenes párt, a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 13,8 százalékon áll, a Zöldek 5 százalékkal épp bejuthatnak a tartományi parlamentbe, míg a Balpártnak és a liberális FDP-nek minden esélye megvan kiesni onnan is.

Júliusban állítólagosan rasszista támadás érte Awemót plakátragasztás közben, de ő nem adja fel, szereti Cottbust, ami 2002 óta az otthona.

A kameruni Kumba városában született hölgy akkor érkezett Németországba, hogy a Brandenburgi Műszaki Egyetemen tanuljon, és bár nagyon idegenül érezte magát Cottbusban, melegszívű, befogadó légkört tapasztalt.

A Deutsche Wellének elmondta: hiszi, hogy bevándorlóként sokat tehet le az asztalra az integráció tárgykörében. „Ha szakemberekre van szükségünk, és akik itt vannak, azok már szakmunkások, ácsok, orvosok vagy nővérek, akkor lehetővé kell tennünk, hogy minél gyorsabban dolgozhassanak” – vélekedett az integrációról Awemo doktor.