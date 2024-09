„Nemcsak e lapok formavilága, kivitelezése, de a városok és a falvak sziluettje is közös gyökérzetről tanúskodik, amelyet Kárpátalja esetében is többször is szerettek volna elvágni különböző eszközökkel.

E fontos, régi kommunikációs eszközök (ős)története sem különbözik a többi magyarországi lapokétól, hiszen a XIX. század végén már ezen a tájon is számos városról, faluról, természeti látnivalóról adtak ki dokumentumértékű képes levelezőlapokat.

A nem létező Kárpátalja

Nem véletlenül írok pusztán tájról, mert Kárpátalja neve egyáltalán nem volt bevett fogalom a Trianon előtti időkben, hiszen ezen az országrészen a magyar Máramaros, Ung, Ugocsa és Bereg vármegyék osztozkodtak. Kárpátalja nevű önálló magyar közigazgatási egység vagy régió nem létezett addig.

Az ottani magyar lakosság fejében pedig vélhetően meg sem fordult a nagy országdarabolásig, hogy a messzi Prágából irányított, Csehszlovákia nevű új állam telepedik rá majd Munkácsra meg Ungvárra egészen az ezeréves határig.

Vagy hogy néhány évnyi kis magyar világ után a Szovjetunió nevű monstrum nyugati nyúlványa egyszer majd elér egészen Csapig, s hogy ennek a birodalomnak a romjain egy Ukrajna nevű állam akarja évről évre szorosabbra fogni a gyeplőt a magyarok körül. És meglehet, legrosszabb álmaikban sem fordulhatott meg az száztíz-százhúsz évvel ezelőtt, hogy rekorder lesz a kárpátaljai magyar a 2020-as évekre: mert neki jut a leginkább embert próbáló sors a szétszabdalt Kárpát-medencében.

Vármegyeháza ezüst és lila színben

De térjünk vissza a legelső Kárpátalján publikált lapokhoz, amelyeket természetesen magyarul adtak ki már a múlt századfordulón is. Kollekcióm legidősebb, egyben legdíszesebb kárpátaljai példánya egy Ungvárról származó múltdarabka, amelyet ma sem lenne egyszerű nyomdában előállítani. A fölöttébb igényes kialakítású litográfia ezüstös alapon nyugszik, sötétebb árnyalatai lila színben pompáznak, ha a fény megfelelő szögben éri. Az ungvári Vármegyeháza, a „Gymnasium”, a görögkatolikus püspöki székesegyház és persze a vár képeit ugyanakkor a szecesszió jegyeire jellemző virágornamentika övezi, ami sajátos hangulatot és harmóniát sugároz. Ma már ilyen képeslapokat sehol nem gyártanak, ahogy hasonló kvalitású reprintet sem.