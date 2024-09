Kenőpénz elfogadásával vádolják New York Demokrata párti polgármesterét

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Eric Adamst, New York polgármesterét több vádpontban is bűnösnek találhatja a New York-i bíróság, amelyek közül a legsúlyosabb a hivatali vesztegetés – írja a Sky News.

A vád szerint

kenőpénzt fogadott el egy török tisztviselőtől, aki a kampányfinanszírozásában is szerepet játszott, és luxusutazásokat biztosított számára, többek között Magyarországra is.

A vádak ellenére Adams nem tervezi lemondását, és az a kétes elismerés érheti, hogy ő lesz az első New York-i polgármester, aki ellen hivatali ideje alatt büntetőeljárás indul. Csütörtökön az FBI már házkutatást is tartott nála.

Eric Adams polgármester tájékoztatása szerint a bíróság döntéséig folytatja munkáját, miközben öt vádponttal néz szembe, köztük csalással és hivatali vesztegetéssel. A vádirat szerint 2014-ben egy török tisztviselő segítette a kampányfinanszírozását, cserébe elmaradtak a biztonsági ellenőrzések a manhattani török konzulátus építésénél. Az ügyészek szerint Adams nemcsak elfogadta, hanem aktívan kereste is az illegális kampánytámogatást, emellett több luxusúton is részt vett, például Franciaországban, Kínában, Srí Lankán, Indiában, Törökországban és Magyarországon.

