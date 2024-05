Ha nem látjuk, nem hisszük el: rohamrendőrség zárta körbe a Columbia Egyetem antiszemita tüntetőit

Az Egyesült Államok szerte az egyetemi tiltakozásokat szervező Diákok az Igazságért Palesztinában elnevezésű szervezet országos központja a rendőrségi erősítés megjelenése nyomán a közösségi médiában üzenetet tett közzé, amelyben minden támogatóját a Columbia Egyetemhez hívta. Az egyetem környékén a késő esti órákban több száz fős tömeg tüntetett, részben a palesztinok pártján, részben Izrael, valamint a rendőrség ellen. A rendőrség beavatkozása csak az egyetem vezetésének engedélyével lehetséges, mert az intézmény magánterületnek számít.

A Columbia Egyetem főépülete, a Hamilton Hall kapuját betörve foglalták el tüntetők kedden

hajnalban az épületet, ahol elbarikádozták magukat. Az erőszakos foglalásra azt követően került sor, hogy megakadtak a tárgyalások az egyetem vezetése és a tiltakozók képviselői között, és az egyetem vezetése ultimátumban követelte az intézmény területén létrehozott sátortábor felszámolását. Az ultimátum lejárta után a biztonsági személyzet és a rendőrség nem lépett közbe, ugyanakkor a tiltakozásban részt vevő diákokat elkezdték értesíteni hallgatói jogviszonyuk felfüggesztéséről.

Trump is reagált a történtekre

Kedd estére feszültté vált a helyzet egy másik New York-i felsőoktatási intézmény, a City College of New York előtt az Izrael-ellenes tüntetők és a rendőrség között. A Texasi Egyetem, amelynek austini területén letartóztatások történtek hétfőn, kedden azt közölte, hogy

az őrizetbe vett 79 tiltakozó közül 34 diák, 45-en nem tartoznak az intézményhez.

A Kaliforniai Állami Műszaki Egyetemen egy oktató is volt a hétfőn őrizetbe vettek között, egy professzor, aki kedden közölte, hogy elutasítja az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését, és éhségsztrájkot kezd minden vád ejtését követelve. Az intézményben egy csoport elfoglalt egy épületet, amelyet Intifáda-épületnek neveztek el, és elbarikádozták magukat. A hatóság beavatkozása során 25 embert vettek őrizetbe.

A Columbia Egyetemnél történtekre Donald Trump New Yorkban reagált bírósági tárgyalása előtt tett rövid nyilatkozatában kedden.

Trump kedden Joe Bident és politikáját tette felelőssé

az amerikai egyetemeken kialakult helyzetért és tüntetésekért. A tüntetések elmúlt két hetében az őrizetbe vettek száma már meghaladta az ezret az Egyesült Államokban.