Indiának nincsenek olyan hegemón ambíciói, mint Kínának – az indiai jobboldal vezető politikusa a Mandinernek

Az első szabad évtizedekben, miután India 1947-ben függetlenedett a brit uralom alól, a legtöbb indiai párt nacionalistának definiálta magát. Csak a kommunista párt volt az, amely a nemzeti eszmét elutasította, és a moszkvai vagy pekingi minta alapján az internacionalizmust követte. A függetlenedési mozgalom pártja, a Nemzeti Kongresszus párt Mahatma Gandhi, majd Dzsaváharlál Nehru vezetésével egy több, különböző irányzatot magában foglaló gyűjtőpárt volt. Idővel azonban ez a nagy párt magáévá tette a szekuláris modernizmus és az államszocializmus egyes programjait, így az ezzel elégedetlen mozgalmak a hindu nacionalizmus mentén kezdték megszervezni magukat az 1970-es évek végétől.

A hindu nacionalizmus nem jelentett soha teokratikus célokat, vagy azt, hogy a nem hindu lakosság másodosztályú állampolgár lenne, csupán azt, hogy

az államnak el kell ismernie India kulturális és vallási hagyományait, arculatát.

A nacionalisták egyúttal elégedetlenek voltak az államszocializmus nem túl hatékony működésével is, viszont Indiában nem jött létre olyan nagy párt, amely vállaltan a piacgazdaság, a kapitalizmus fontosságát tűzte volna a zászlajára. Ehelyett a nagy Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP) is a kettő egyfajta ötvözete: a gazdaságot a magánszektor húzza, viszont az állam jóléti-szociális funkciókat is ellát. Ekképp a BJP nem nevezi magát konzervatívnak, inkább a nacionalista jelzőt használja. A rivális Kongresszus párt viszont szívesen veszi a liberális-baloldali jelzőt, világképébe beletartozik az indiai muszlimokkal való szimpatizálás és a woke-hajlam is.

Swapan Dasgupta

Ön a Bháratíja Dzsanatá Párt vezetőségének tagja, az elmondottak ellenére az indiai politikai spektrumon mégiscsak ez a jobboldali párt. Gazdaság-, szociál- és külpolitikájában mennyiben különböznek a pozíciói az európai konzervatív pártok politikáitól?

A BJP tehát saját definíciója alapján egy nacionalista párt, így az „India mindenek előtt” politikáját követi.

A párt szándékosan távol tartotta magát az európai és az amerikai elődpártokkal való összehasonlítgatásoktól, mert az esetleg félreértésekre adna okot az indiai kontextusban. Egy példa erre: az integrált humanizmus eszméje nagy hatással volt a párt irányaira – ez az eszme az ember és a környezete közötti harmónia fontosságát hangsúlyozza, gazdasági értelemben pedig a piacgazdasági versenyben alulmaradtak számára kínál segítségnyújtást. Európai értelmezéssel ez egy baloldali megközelítés, pedig nem az, ráadásul a globalizáció folyamatában a jobboldal és a baloldal ellentétpárok már nem is írják le pontosan a két oldalt elválasztó nézetkülönbségeket.