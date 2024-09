Nyitókép: Facebook

„Ahogy mondtam, ez Kína »müncheni« konferenciája, de itt nagyon kemény vita is van, egy asztalnál ülnek oroszok és ukránok, ami máshol szinte lehetetlen. Ami tényleg nagy probléma Nyugaton, hogy gyakorlatilag csak egy vélemény a szalonképes, aki más mond az nagyon gyorsan oroszbérenc lesz. Így jött létre egy nagy buborék, amit ugyan lassan old az, hogy a sajtóban (már a CNN-en és a BBC-n is) egyre inkább lejön a front valósága, de akkor is kóros a jelenség.A legérdekesebbek talán Szergej Karaganov megszólalásai – az orosz láthatóan Dr. Strangelove szerepét játsza, elképesztő a retorikája, de egyébként már külseje miatt is kiválóan alkalmas lenne egy Hollywood-i szerepre.

Karaganov nem akárki, befolyásos ember Oroszországban – nem egy Dugin, ő valóban kapcsolatban van Putyinnal. Az eurázsianizmus a Nyugattal való szakítás szinonímájaként gyakran használja, de aligha hiszem hogy a lelke mélyén hisz benne – mert akkor nem Velence mellett, Olaszországban vett volna nyaralót, hanem Hajnanon.

Az ő reakcióiban is látszik, sőt el is ismeri, hogy a háborúval beszorul Oroszország a sokkal erősebb Kína alá -amit én is mondok már jó ideje. Ez a realitás. De az orosz elit már annyira gyűlöli a nyugatot, hogy inkább lesz Peking szárnysegédje, mint hogy beálljon a sorba.Az állandó fenyegetőzés a nukleáris fegyverekkel voltaképpen egy nagy belső bizonytalanságra utal – pontosan tudja, hogy ez Oroszország egyetlen valódi kártyája a NATO-val szemben.

De (ezt én mondom) csak akkor vetnék be, ha a Krím, a Donbasz vagy nagy orosz városok lennének az elesés szélén. Most egyre jobban állnak az oroszok, és ez is a hosszú távú trend, nem lesz fordulat – így ami 2022 végén elképzelhető volt, egyre kisebb valószínűségű.