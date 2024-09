Bolondnak tartották Ukrajnában az újabb Trump-merénylőt

Fotó: AFPTV / AFP

A Donald Trump elleni újabb merényletkísérlettel gyanúsított Ryan Routh-ról már az elfogása utáni órákban kiderült, hogy Ukrajna-párti aktivista volt, aki a nemzetközi médiának is nyilatkozott, illetve saját felületein is folyamatosan kommunikált az Ukrajnát támogató cselekedeteiről. Routh videókban is feltűnik, például egy Kijev utcáin forgatott, Azov osztag mellett kiálló kampányvideóban.

A BBC most annak járt utána, milyen volt Routh fogadtatása Ukrajnában.

Egy mindenhol jelen lévő faszi volt”

– jelentette ki a BBC egyik forrása. „Nem mondanám őrültnek, mindent megtett, hogy segítse Ukrajnát, de ez már egészségtelen szintet ért el” – tette hozzá.

Az ukrán hatóságok elhatárolódtak Routh-tól a Trump elleni merényletkísérlet után. Az 58 éves amerikai férfi folyamatosan külföldi harcosokat próbált beszervezni az ukránok támogatására, de nem járt sikerrel. Az Ukrajnai Nemzetközi Légió azt közölte: soha nem szolgált a kötelékükben. Ugyanakkor Routh maga jelentkezett náluk, kéretlen ötleteit is megosztotta velük.

„Nonszensz” és bolond”

– kommentálta cselekedeteit egy ukrán katona.