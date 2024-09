Az uratlan óriásország, amit lenyelhet magának Marokkó: így áll Nyugat-Szahara sorsa

A spanyol fennhatóság '70-es évekbeli megszűnését követően a Nyugat-Szaharát Marokkó szállta meg: 1976-óta a Polisario Front (Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro) folytat küzdelmet – az 1991-es tűzszünetig fegyveres küzdelmet – a terület függetlenségéért, kikiáltva a „Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot”, amelyet számos dél-afrikai, közép-amerikai és ázsiai állam ismert el. Kormányuk emigrációban, Líbiában működik. Marokkó földből készült „falat” emelt az általa gyakorlatilag is igazgatott atlanti partvidéki terület határán, az ettől keletre eső zóna felett gyakorol ellenőrzést a Polisario Front.

A mozgalom küzdelmeinek fő célja, hogy népszavazás döntsön Nyugat-Szahara hovatartozásáról.

Marokkó Nyugat-Szaharát saját területeként kívánja a jövőben is igazgatni, az itt élők számára biztosítandó autonómiával, amelynek tervezetét 2007-ben dolgozta ki. Ennek értelmében az itt élőknek önálló közigazgatási, jogalkotási és igazságszolgáltatási jogköröket adnának, a marokkói szuverenitás megerősítése mellett. A had- és külügyi igazgatás marokkói központi hatáskör lenne, továbbá érvényesülnének a marokkói uralkodó alkotmányos és vallási/egyházi jellegű jogai is.

A Polisario Front az autonómiát elutasította,

elfogadta ugyanakkor az ENSZ-főtitkár személyes küldöttjének, James Bakernek a népszavazási kérdésekről szóló 2003. évi tervezetét. Az ezt követő évek eredménytelensége miatt a Polisario Front 2020 novemberében felmondta a tűzszünetet, az azóta tartó helyzetet az ENSZ „alacsony intenzitású ellenségeskedésként” tartja számon.

2020 decemberében a Trump-kormány elismerte Marokkónak a teljes Nyugat-Szahara feletti szuverenitását, a területnek adandó autonómia tervével együtt azzal, hogy a Szaharai Arab Demokratikus Köztarsaság államiságát nem találta valós megoldási lehetőségnek.

Az Egyesült Államok elismerésése az „Ábrahám-megállapodások” mezsgyéjén született,

amelyet követően Marokkó rendezte viszonyát, és a diplomáciai kapcsolatok felvételéről állapodott meg Izraellel – és utóbbi 2023 júliusában hivatalosan elismerte Marokkó szuverenitását Nyugat-Szahara felett. 2022-ben a spanyol külügyminiszter a területre vonatkozó marokkói autonómiatervet méltatta, a „legkomolyabbnak” és a „legreálisabbnak” minősítve azt.