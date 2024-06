Milyen az arab észjárás – könyv született a Közel-Kelet gondolkodásmódjáról

Milyen hazánk és az arab országok viszonya?

Magyarország számára fontos az arab országokkal fenntartott jó viszony. Az ottani biztonsági helyzet hatással van hazánkra is, ahogy azt a 2011-es arab tavasz után néhány évvel bekövetkező nagyarányú elvándorlás is mutatta. Egyes arab államokkal régóta fennálló kereskedelmi partnerség alakult ki, valamint kulturális kapcsolatok és diákcserék is színesítik a viszonyt. Egyes közel-keleti államok jelentős mértékben importálnak Magyarországról különböző termékeket. Például az Egyesült Arab Emírségek Magyarországról származó importja 1,12 milliárd, Egyiptomé 293 millió, Marokkóé 274 millió, Szaúd-Arábiáé 225 millió, Iraké 67,6 millió dollárt tett ki 2023-ban.

Magyarország számára az arab országokkal fenntartott jó kapcsolatok az energiabiztonság szempontjából is kiemelkedően fontosak.

Az arab világ gazdag nyersanyagkészletei, különösen a kőolaj és földgáz alapvető fontosságúak a globális energiapiac stabilitásához. A katari gázszállítások megkezdése 2026 után lehetőséget nyújt Magyarországnak, hogy diverzifikálja energiaforrásait, ezzel növelve az energiabiztonságot. Mindezeken túl pedig nem feledkezhetünk meg arról, hogy Magyarország a Hungary Helps Ügynökség révén olyan országokban és területeken hajt végre segítő projekteket, mint például Irak, Szíria, Jordánia, Libanon és Palesztina. A Hungary Helps tevékenysége és ezáltal Magyarország megítélése rendkívül pozitív ezekben a régiókban, és az arab nyelvű weboldalakon gyakorta találkozhatunk elismerő cikkekkel és bejegyzésekkel ezzel kapcsolatban.