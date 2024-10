Hatalmas pofont kapott az Európai Unió, de Magyarországot nem csapja be – csak Meloni ne adja fel

Ami a stabil magyar álláspontot illeti, a Migrációkutató Intézet Guarding the Gates of Europe – The Hungarian Approach to Migration címmel jelentette meg angol nyelvű kötetét, reagálva az olyan nyugat-európai vádakra, amelyek szerint Magyarország migrációs politikája „bevándorlásellenes”, „idegenellenes” és „embertelen”. A könyvben temérdek fotó illusztrálja a migrációs helyzetet, vannak olyanok is, amelyeken fegyverek vagy éppen felfegyverzett bevándorlók láthatók.

A könyvbemutatón Rétvári Bence miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára igazságtalannak nevezte a migrációs politika kapcsán Magyarország ellen indított uniós eljárásokat,