Titkos akták szivárogtak ki Oroszország atomháborús célpontjairól: Európa is terítéken

Az Index a Financial Timesra hivatkozva arról ír, hogy a nyilvánosságra került akták, amelyek eddig egy fiók mélyén heverhettek, pontosan rávilágítanak arra, hogy Oroszország hogyan képzelt el egy konfliktust a Nyugattal. A Financial Times azt állítja, hogy nyugati forrásoktól kapta meg a dokumentumokat.

A dokumentumok szerint

Moszkva arra képezte ki haditengerészetét, hogy a NATO-val való esetleges konfliktus esetén taktikai nukleáris fegyvereket irányítson Európa belsejében lévő, elsősorban katonai létesítményekre.

A tervek egyébként még az ukrajnai háborút megelőzően, 2008-2014-ben készülhettek, írják.

A lap szerint a dokumentumok részletes térképeket tartalmaznak a lehetséges célpontokról: Franciaország nyugati partjáról, Norvégia, Németország, Észtország katonai létesítményeiről vagy például a brit Barrow-in-Furnessről, amely elsősorban a nukleáris tengeralattjárók gyártásáról ismert. A térképek, amelyek inkább bemutató céllal készültek, mint operatív felhasználásra, 32 európai NATO-célpontot szemléltetnek az orosz haditengerészeti flották számára – írta a Financial Times.

William Alberque, egy volt NATO-tisztviselő szerint a 32 célpont csak egy kis szelete a teljes képnek,

Európa-szerte több száz, ha nem több ezer célpont lehet,

beleértve katonai és infrastrukturális célpontokat is. A dokumentumokból az is kiderül, hogy Oroszország továbbra is képes nukleáris fegyvereket szállítani felszíni hajókon, ami szakértők szerint jelentős eszkalációs vagy baleseti kockázatot hordoz magában, tudjuk meg.

„Úgy tekintenek ezekre a taktikai nukleáris robbanófejekre, mint potenciális háborús győztes fegyverekre. Használni akarják majd,

méghozzá elég gyorsan” – véli Jeffrey Lewis, a monterey-i Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetének professzora és fegyverzetellenőrzési szakértő.

Korábban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója mutatott rá az Indexnek, hogy épp egy

globális fegyverkezési verseny zajlik, amely az 1950-as, 60-as évek hidegháborújához hasonlít.

Oroszországnak 6000, az Egyesült Államoknak hozzávetőleg 5600 robbanófej lehet az arzenáljában, ezzel a nukleáris töltetek 90 százalékát birtokolják.