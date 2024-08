Örmény menekült gyerekek nyaralhattak a Balaton partján

A nyitókép forrása: KKM

Száztizenöt karabahi örmény menekült gyermek üdülhetett augusztus végén a Balaton partján, a magyar kormány felajánlásának köszönhetően. A tavaly szeptemberben átélt háborús traumák feldolgozásában sokat segít, hogy – ha rövid időre is, de – kiszakadhattak a kollektív és személyes veszteségek uralta hétköznapokból. Az önfeledt pillanatok mögött azonban fel-felsejlik a szülőföld elvesztésének fájdalma.

Egy éves sincs, hogy Azerbajdzsán egy véres háborút és hónapokig tartó blokádot követően pontot tett a három évtizede, a Szovjetunió széthullásával kirobbanó hegyi-karabahi konfliktus végére. Az azeri offenzíva következtében százezernél is több örmény őslakosnak kellett elmenekülnie a vitatott hovatartozású régióból.

A menekülthullám jelentős nyomás alá helyezte a mindössze 2,7 milliós lakosságú Örményország szociális ellátórendszerét.

„Magyarország már a hegyi-karabahi konfliktus 2020-as kiújulását követően is több ízben nyújtott támogatást a térségből Örményországba érkezőknek, és hazánk volt az első, aki a tavaly szeptemberi újabb eszkalációt követően, a magyar emberek szolidaritását kifejezve, általános humanitárius felajánlást tett az örmény fél irányába” – mondta el lapunknak Azbej Tristan, a Külga

zdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Hangsúlyozta, hogy „a magyar segítségnyújtás mértéke nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számít, amit az örmény fél is nagyra értékel”, és mint ahogy azt júliusi jereváni látogatása során személyesen is tapasztalta. Magyarország az Azbej Tristan vezette Hungary Helps Program keretében, az elmúlt években, több alkalommal is támogatta a Dél-Kaukázus mellett a Közel-Keleten élő, bajba jutott örmény közösségeket, amely meghatározó szerepet játszott a magyar-örmény diplomáciai közeledés előmozdításában.

A bilaterális kapcsolatok helyreállítástát követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter idén májusban Budapesten látta vendégül örmény kollégáját, Ararat Mirzojánt. A tárcavezetők találkozóját követő sajtótájékoztatón több bejelentés született: a kölcsönös nagykövetségnyitások mellett, a két főváros, Budapest és Jereván, közvetlen légi összeköttetéséről is szó esett, valamint

a magyar fél felajánlotta, hogy Hegyi-Karabahból menekült gyermekeknek és kísérőiknek biztosít táboroztatást.

Az első turnus már épp a WizzAir júliusban nyitott új viszonylatának egyik menetrend szerinti járatával érkezett Budapestre, ahonnan rövid városnézést követően érkeztek a Zánkai Erzsébet-táborba. A szocialista kormányok által elhanyagolt egykori úttörőváros az elmúlt években gyökeres változásokon esett át, és mára egy modern, baráti hangulatú, valóságos kis városkává nőtte ki magát, ahol egyszerre közel háromezer gyermek táboroztatását tudják, minden speciális igény figyelembevételével, 21. századi színvonalon kiszolgálni. A rengeteg szabadidős lehetőség közül az örmény gyermekek kedvence a széles mesefilmválasztékkal operáló moziterem, és a gyermekek igényeit figyelembe véve felújított strand volt.