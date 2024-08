Óriási bukás: több tízmilliárdtól esett el az osztrák gazdaság a lefújt Taylor Swift-koncertek miatt

Nyitókép: Andres KUDACKI / AFP

Jelentős gazdasági csapást jelenthetett Bécs városának, hogy példátlan módon három Taylor Swift-koncertet is lemondtak az utolsó pillanatban terrorfenyegetés miatt. A koncert szervezői minden este körülbelül 65 ezer embert vártak volna az Ernst Happel stadionban.

Taylor Swift jelenleg az egyik legsikeresebb popelőadó, akinek koncertjei érezhető hatást gyakoroltak a helyszínt biztosító országok gazdaságára.

Az énekesnő brit turnéja miatt például a szigetország szállodái annyira megemelték áraikat, hogy az jelentősen meglátszott az ország inflációjának alakulásán. Szingapúrban pedig Swift hat fellépésből álló koncertsorozatával kalkulálva az elemzők 20 bázisponttal megemelték az ázsiai ország GDP első negyedéves kilátásait. Swift turnéja nem csak Ázsiában tarolt ekkorát: az amerikai GDP az elemzők szerint 4,6 milliárd dollárral nőtt az énekesnőnek köszönhetően, Ausztráliában pedig egyenesen a recesszió elkerülését köszönik neki.

Swift turnéjának több mint 60 állomásán közel 4,5 millió jegyet értékesített, ezekből egymilliárd dollár feletti bevételre tett szert.

„Körülbelül 60 millió (több mint 23,6 milliárd forint) euróra becsülöm a kárt, mivel a koncerteket egyenként 65 ezer vendég részvételével számolták” – mondta el Matthias Glesel, az Eventassec biztosító ügyvezető igazgatója a Wirtschaftswoche német gazdasági lapnak a lemondott bécsi koncertek kapcsán. Az osztrák fővárosban tervezett koncertekre 100 euró (körülbelül 39 ezer forint) alatt nem lehetett állóhelyi jegyeket vásárolni. „Emellett van többek között a vendéglátásból és az ajándéktárgyakból származó bevételek kiesése is, így gyorsan összeadódik a több tízmilliós nagyságrendű összeg” – tette hozzá a szakértő, aki az elmúlt 25 évben mintegy 150 ezer eseményt biztosított.

A gazdasági lap kereste a bécsi koncerteteket szervező Barracuda Music rendezvényszervező céget – amely például nemrég sikerrel szervezett meg egy Ed Sherran-konceretet Pölten városában –, azonban nem reagáltak a megkeresésre. Matthias Glese hozzátette, hogy valószínűleg nem a szervezőre hárul a teljes költség. „Végül is vis maior miatt mondták le a koncerteket, ami egy kártérítési fogalom, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor a szervezőknek nem volt érdemi befolyásuk a buli megtartására, és most is ez történt” – fogalmazott.