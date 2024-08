Megszólalt a hatalmas botrányt okozó transznemű sportoló

Nyitókép forrása: Az Xtra Time Youtube-oldala

Augusztus 28-án kezdetét veszi a párizsi paralimpia, ahol először állhat majd rajthoz transznemű sportoló: a férfiként született, de ma már nőként versenyző Valentina Petrillo. Az olasz futó indulása azonban komoly vitákat gerjesztett a sportvilágban. Egy riválisa szerint Petrillo jogtalan előnyhöz juthat vele szemben, míg egy nemzetközi sportjogász és számos feminista szervezet is tiltakozott a részvétele ellen. Petrillo a kritikákra reagálva most megszólalt, és kijelentette, hogy egyfajta szimbólumként tekint saját magára – írta meg a Magyar Nemzet.

A párizsi olimpia még csak nemrég zárult, de „a transznemű sportolók kérdés” máris újra a középpontba került. A nyári játékokon is hasonló botrány kerekedett az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-Ting aranyérmei kapcsán, akik férfiakra jellemző biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, mégis a női mezőnyben versenyeztek. Most a paralimpia is hasonló helyzet elé néz, de Valentina Petrillo esetében a helyzet jóval egyértelműbb:

ő valóban férfiként született, és most nőként indulhat.

Petrillo, aki látássérült, 2019-ben esett át nemváltáson, aminek a keretében hormonkezelést is kapott. Az 50 éves sportoló a női T12-es kategóriában 200 és 400 méteres síkfutásban versenyez majd. A versenyző 2023-as világbajnokságon már bronzérmet is szerzett a nők között, ám sokak szerint az áttörő sikerei épp a nemváltása után következtek be. A brit maratonfutó, Mara Yamauchi, szkeptikus hangvételű kérdésével reflektált Petrillo teljesítményére: „Hány 49 éves szerezne érmet világszinten?”

A Daily Mail információi szerint Petrillo korábban a férfiak között versenyzett, ahol tizenegy országos bajnoki címet nyert a T12-es kategóriában. Jelenlegi indulása a női mezőnyben azért lehetséges, mert a jelenlegi szabályozás szerint, ha valakit jogilag nőként ismernek el, akkor jogosult a női kategóriában versenyezni. Ez azonban ellentmond az atlétikai világszövetség 2023 márciusában hozott döntésének, amely megtiltotta a transznemű sportolók részvételét a női mezőnyben.

Egyszerűen igazságos, hogy mindannyian a saját nemünkben fejezhetjük ki magunkat. A sportnak meg kell tanítania minket az elfogadásra, ami alapvető érték az emberi boldogsághoz

– fogalmazott a transznemű sportoló, majd hozzátette, hogy „történelmi tény, hogy az első transznemű nőként részt vehetek a paralimpián, az elfogadás fontos szimbóluma”.

***