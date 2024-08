Kitúrná a lengyel nemzeti bank elnökét Donald Tusk

Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP

A tavaly óta újra hatalomra került Donald Tusk lengyel miniszterelnök az elmúlt időszakban megpróbálta leváltani Adam Glapinski lengyel jegybankelnököt – eleddig sikertelenül. A parlament próbálkozását Glapinski elmozdítására ugyanis

jogellenesnek nyilvánította a lengyel alkotmánybíróság.

Tuskék szerint Glapinski manipulálta a monetáris politikát, hogy ezzel segítse a Jog és Igazságosság választási esélyeit.

A Politico arról ír: Tuskék egy speciális bíróság elé akarták citálni a jegybankelnököt, ez azonban ütközik a lengyel joggal. Sőt, az Európai Központi Bank jogászai is megszólaltak, mondván, egy ilyen eljárás sértené a lengyel nemzeti bank függetlenségét, ezzel együtt pedig az EKB-ét is, melynek tanácsában ott ül a lengyel jegybankelnök is.

Donald Tusk már a kampányban

ígéretet tett arra, hogy a korábbi, Jog és Igazságosság-féle kormányzat embereit mindenhonnan kiszorítaná,

és köztük van Glapinski is. A bírósági döntés azonban egyelőre parkolópályára tette az ő elmozdítási kísérletét.