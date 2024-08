Kalocsai érsek: A kereszt ezer év óta a magyarság egyik legszebb szimbóluma

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

„A franciáknak mindig is volt egy keresztény, katolikus elköteleződése, de a francia forradalomtól kezdődően csak részben. Franciaországot az anyaszentegyház legidősebb leányának is nevezték, nagyon sok szentet, vértanút adott a francia egyház. Viszont látnunk kell, hogy a jakobinus örökség által, a francia forradalomtól kezdődően hatalmassá duzzadt az egyházellenség. A jakobinusok szellemi öröksége megmutatkozott a párizsi kommünben, de a mai szélsőséges, balos irányzatokban is felfedezhető” – nyilatkozta az Indexnek a párizsi olimpia botrányos megnyitójáról Bábel Balázs kalocsai érsek.