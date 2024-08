Lesz új háború a Közel-Keleten? – Irán-szakértő a Mandinernek

N. Rózsa Erzsébet Forrás: Magyar Külügyi Intézet

Haníjét Pezeskiján iráni elnök beiktatása után néhány órával tették el láb alól Irán területén. Ahogy ön is említette, Teherán kényszerhelyzetben van, egy ilyen megalázó támadást valamilyen módon le kell reagálnia. De a damaszkuszi konzulátusa elleni merénylet utáni áprilisi megtorló rakéta- és drónakciója fiaskó lett, az izraeli védelem azt hárította.

Nem volt fiaskó, és Izraelt több ország segítette a hárításban, védekezésben.

Biztonságpolitikai szakértők állítják, hogy Irán nem jött ki jól abból.

Más szakértők szerint, és én hajlok ezt a véleményt osztani, az iráni válasz így volt kalibrálva. Ha megfigyelik, 2019 óta – amikor lejárt a „stratégiai türelem” éve azután, hogy Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat az iráni atomalkuból –

Irán minden (válasz)lépése úgy volt kalibrálva, hogy azzal ne eszkalálja a meglévő konfliktust.

Előre jelezték, hogy válaszlépések lesznek, majd kilőttek több száz rakétát és drónt. Megüzenték, és végrehajtották, de úgy volt tervezve, hogy ne okozzanak nagy kárt.

Most is ez várható?

Elképzelhető, hogy most is, ezért telik az idő, mert olyan akció kell, amely látszódik is, meg nem is. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy az iráni politikai vezető körökben óriási vita zajlik a mikorról és a mikéntről. Például a múltkori esetnél Jordániában az egyik iráni proxy-csoport részéről találat ért egy amerikai bázist, amiről rögtön bejelentették, hogy nem követi másik, miközben Teherán megpróbálta azt kommunikálta, nem célpont az Egyesült Államok, és nem akarja, hogy Amerika bevonódjon a konfliktusba. De ezt az öbölmenti arab államok is el akarják kerülni, és a törökök is. Senki nem akar egy regionális háborút.