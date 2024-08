Így méltatta Donald Trump Orbán Viktort a színpadon

Fotó: Mark Wilson/Getty Images

Mint lapunk korábban megírta, Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi republikánus elnökjelölt több, korábbi demokrata kulcspolitikus támogatását is elnyerte, így Tulsi Gabbard veterán katonáét, aki kongresszusi képviselő majd elnökjelölt-aspiráns is volt, '16-ban Bernie Sanders, '20-ban Joe Biden kampányát segítette, most pedig Trump kampányfőnök-helyetteseként a wisconsini La Crosse-ban tartott városházi rendezvényen faggatta az elnökjelöltet arról, milyen tervei vannak többek között abortusztémában.