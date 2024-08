Európa lassan megöli magát, csak Magyarország követ más utat – bécsi kutató a Mandinernek!

Ön írt a londoni palesztin-párti tüntetésekről is.

Szerintem az antiszemitizmus furcsa jelenség, mert ha megnézzük az európai zsidó történelmet, amikor a zsidóknak nem volt államuk, mindenki utálta őket, mert ők voltak a „hontalan, kozmopolita paraziták”. Most van államuk, és most mindenki azért gyűlöli őket, mert van államuk, és „a cionisták állnak minden mögött”. Szerintem

nincs még egy olyan gyűlölet, ami annyira adaptív lenne, úgy tűnik, mint az antiszemitizmus.

A zsidók holnap elhagyhatnák Izraelt, és az emberek akkor is találnának okot arra, hogy gyűlöljék őket. De ez is egy kivetítés. Azt hiszem, ezt részben Ukrajnánál is ezt látjuk. Mindig nagyon meglep, hogy a Zöld Párt tagjai nyakig benne vannak az Ukrajna-párti mozgalomban Ausztriában, és a palesztin-barát mozgalomban is. Ukrajnának én tényleg minden jót kívánok. Nem vagyok Oroszország tetteinek védelmezője, de érdekesnek találom, hogy ugyanazok a politikai mozgalmak, amelyek azt állítják, hogy a nacionalizmus rossz, hogy a hazafiság rossz, hogy nincsenek határok, hogy egyetlen ember sem illegális határátlépő – ők most beleszerettek az ukrán nacionalizmusba.