A jövő még sötétebbnek látszik Nagy-Britannia számára. Egy nemrégiben készült tanulmányban brit demográfus szerzőtársammal, Paul Morlanddel modelleztük, hogyan alakul a helyzet, ha Nagy-Britannia továbbra is fenntartja jelenlegi bevándorlási politikáját a gazdaság stabilizálása érdekében. Megállapítottuk, hogy ha Nagy-Britannia továbbra is ezen az úton marad, 2080-ra a lakosság több mint 50%-a bevándorló lesz. Ez azt jelenti, hogy a lakosság több mint fele nem őshonos születésű lesz, és ha a gyermekeiket is beleszámolnánk, az érték még ennél is sokkal magasabb lenne. A tavaly készült tanulmányban megállapítottuk, hogy ez széles körű társadalmi instabilitást eredményezhet. Úgy tűnik, igazunk volt.

A jelenlegi brit zavargásokkal az a probléma, hogy nincs valódi megoldás rájuk. Rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen kitoloncolni a bevándorlókat Nagy-Britanniából. Így, amikor a helyi lakosok lázadnak és tiltakoznak, a hatóságok semmit sem tudnak tenni az ügyben. Ha ehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy a kormány mindenáron fenn akarja tartani a gazdasági növekedést, akkor teljesen valószínűtlen, hogy a hatóságok korlátozni fogják az új bevándorlók Nagy-Britanniába áramlását. A helyzet az elkövetkező években csak súlyosbodni fog.

A brit kormány válasza a jelek szerint az lesz, hogy kriminalizálja a kérdéssel kapcsolatos, a saját álláspontjától eltérő véleményeket. A kormány már most is »szélsőjobboldalinak« bélyegezte a zavargókat és a tüntetőket, és nem kétséges, hogy hamarosan ezt a kifejezést fogják használni mindenkire, aki nem ért egyet a bevándorlással. A brit állam ezután a cenzúrát, és a rendvédelmi szerveket fogja felhasználni a hazai lakosság elnyomására. Egy brit közvélemény-kutatás szerint az emberek 52%-a szerint túl magas a bevándorlók aránya, azaz az ország nagy részének véleményét lényegében kriminalizálni fogják. Nagy-Britannia így rohamosan halad a tekintélyelvű rendőrállam felé.

A jelek szerint az ország hamarosan etnikai konfliktusba süllyed. A hatóságok ezt a rendőrség jogköreinek kiszélesítésével és a tekintélyuralom növelésével próbálják majd kezelni. Az etnikai válság azonban ettől függetlenül valószínűleg folytatódni fog. Magyarországnak le kell vonnia a tanulságot a brit társadalmi szerkezet összeomlásából: ha egyszer tömeges bevándorlásra kerül sor, nincs visszaút. Az egyetlen működőképes, hosszú távú megoldás a demográfiai válság kezelésére a hazai születési ráták növelése.”