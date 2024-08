Egymásnak feszül Izrael és Irán

Nyitóképen: Tömegtüntetés Jemenben a Hamasz mellett július 26-án. Fotó: AFP / Mohammed Hamoud / Anadolu

A gázai háború elején, alig egy hónappal az október 7-ei Hamasz-támadás után Benjamin Netanjahu izraeli miniszter­elnök bejelentette, hogy a kiadta a parancsot a nemzeti hírszerző titkosszolgálatnak: likvidálja a Hamasz vezetőit, bárhol vannak is. Beni Ganc, a háborús egységkormány egyik tagja úgy fogalmazott, hogy „nem lesz számukra sem menedékváros, sem menedékház”. Kilenc hónappal később Teheránban, több mint 1500 kilométerre Tel-Avivtól bomba robbant egy vendégházban. A detonáció nyomán a fal egy része is beomlott. A személyzet azonnal a ház magas rangú vendégének a szobája felé vette az irányt, azonban őt és testőrét is holtan találták.

A vendég nem más volt, mint Iszmáíl Hanije, a Hamasz politikai vezetője, aki évek óta Katarban élt, és az új iráni elnök beiktatására érkezett Teheránba. Mint a The New York Times írta: feltételezések szerint az erősen védett vendégházban két hónappal korábban helyezték el a robbanószerkezetet, és távirányítással detonálták.