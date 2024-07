„Ugye ön viccel velem?” – a híres Szijjártó-interjút is sikerült túlszárnyalnia a CNN-es Amanpournak a Le Pennel folytatott beszélgetésében

Az interjú végén a riporter rákérdezett a párt európai választási sikereire és a „szélsőjobboldali pártok térnyerésére” Európában.

A pártvezető elutasította a „szélsőjobb” kifejezést, és hangsúlyozta, hogy pártja a nemzetek önrendelkezését támogatja az Európai Unió keretein belül.

A céljuk egy olyan Európa, amely tiszteletben tartja a nemzeti döntéseket és nem egy technokrata struktúra.

„You kidding me, right? (Ugye Ön viccel velem?)” – vágott lekezelő stílusban Le Pen szavába az amerikai riporter, mire a francia politikus leszögezte, hogy teljesen komolyan gondolja, a „szélsőjobboldali” egy pejoratív jelző, egy stigma, ami nem fedi le azt, amit a Nemzeti Tömörülés gondol a világról.