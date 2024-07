Tessék. A szemünk láttára mászik elő a tábornok »úr«. Amúgy a neve – Skrzypczak – a bizonyíték arra, hogy mindenki tud lengyelül, ugyanis, ha kizárólag mássalhangzókat mondasz, akkor tulajdonképpen lengyelül beszélsz, legfeljebb fogalmad sincs róla, hogy mit. S ebben rémisztő hasonlóságot mutatunk a lengyel tábornokkal, ugyanis neki sincs fogalma róla, hogy mit beszél. Csak ő tudatosan nem tudja.

Szóval a lényeg, hogy előmászott ez az alak, és beleböfögte a magáét a közösbe. »A magyar miniszterelnök valószínűleg hajlandó lenne részt venni Ukrajna felosztásában, amelyet évek óta nem titkol«.

Hát persze. Viszont ügyesen »nem titkolja«, mert eddig nagyjából tucatszor jelentette ki, szögezte le, hogy Magyarország tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását és semmilyen követelése nincs ebben az ügyben, viszont elvárjuk, hogy Ukrajna tartsa tiszteletben a területén élő magyar kisebbség jogait. Trükkös »nem titkolás« ám ez!

Amúgy most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezzel szemben Lengyelország lehet az, amelynek vannak elképzelései bizonyos területek »visszaszerzéséről«, Kelet-Galícia, Lemberg központtal, ugye, na nem de jure, csak úgy, szőrmentén, majd bevonulnak »segíteni«, utána pedig ott is maradnak »fenntartani«, s lesz valamiféle protektorátus, ami de facto Lengyelország lesz, és a Nyugat minden további nélkül áldását adja majd erre. Erre is.