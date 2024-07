„Szimbolikus, hogy Orbán a soros elnökség kezdetén rögtön Kijevbe utazott” – szakértőt kérdeztünk az Orbán–Zelenszkij-találkozó jelentőségéről

Korábban is éltek hazánkban ukránok és ukrán önkormányzat is működik, de a menekültek magas száma miatt most sokkal többen tartózkodnak itt, mint korábban. A miniszterelnök rámutatott, hogy ezekről a családokról gondoskodni kell, biztosítani kell számukra a munkát, a megélhetést, és a biztonságot, a gyerekek számára pedig megfelelő iskolákat és jó tanárokat. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy fontos, hogy az itt tartózkodó ukránok otthon érezzék magukat Magyarországon.