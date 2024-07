Olaszország kulcskérdésben állt ki a magyar álláspont mellett

Fotó: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Az elmúlt évek energiát érintő ellátásbiztonsági kihívásai egyre több országot ébresztettek rá, hogy átgondolják a korábban elutasított atomenergiához való hozzáállásukat. A hazánk által is támogatott megoldás mellett már Olaszország is rendkívül elkötelezett. Felismerték, amit a magyar kormány is hangsúlyoz: az ország vezetésének kötelessége az energiaellátás biztosítása.

Korábban Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az Európai Unió két részre szakadt az atomenergia kérdésében, s Magyarország az ezt támogató, Franciaország vezette blokk tagja.

A nukleáris energiával szembeni támadások semmiféle ténybeli megalapozottsággal nem rendelkeznek, azok kizárólag ideológiai alapon állnak”

– vélekedett a külgazdasági és külügyminiszter.