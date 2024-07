Nyakunkon a következő járvány, a háttérben éppen most osztják le a lapokat

A Covid-19 járvány tapasztalataiból kiindulva a formálódó nemzetközi megállapodás célja, hogy ne fordulhasson elő, hogy míg a tehetősebb országok a fel nem használt vakcinát megsemmisítik, addig a fejlődő országokba nem jut a lakosság nagy részének elegendő oltás.

Dübörög az oltásbiznisz

Az elmúlt időszakban ezért a WHO és a Világbank vezetésével, 27 ország hozzájárulásával létrejött az úgynevezett Pandémia Alap, kétmilliárd dolláros alaptőkével. Ennek célja, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országokban elősegítse a felkészülést egy újabb világjárványra.

A brit üzleti lap szerint meglehetősen jó befektetés az oltóanyagbiznisz, mivel minden egyes befektetett dollár hat dollár profitot hoz a cégeknek.

Nem véletlen, hogy az mRNS vakcina úttörőinek számító BioNTech és a Pfizer 2025-ig 150 millió dollárt fektet be Ruandában, de a dél-afrikai Afrigen Biologics and Vaccines biotechnológiai vállalat is növelte kapacitását. Utóbbi évi 50 millió adag mRNS vakcina gyártására is képes.

Egy másik nemzetközi kezdeményezés, a Nemzetközi Koalíció a Járvány-Innovációiért (CEPI) azzal a céllal alakult több nemzetközi szervezet és nagyobb gazdaság, például Németország részvételével, hogy egy járvány esetén száz nap alatt kifejleszthető legyen az mRNS alapú oltóanyag.

A nemzetközileg finanszírozott, WHO által koordinált kutatások előremutató eredményeket értek el, a hivatalosan közzétett információk szerint ez a cél hamarosan megvalósul.

Összeesküvés-elmélet vagy valós félelem?

Az elmúlt években több összeesküvés-elmélet is született arról, hogy a WHO és a világ vezető országai – például Kína és az Egyesült Államok – szándékosan szabadították a világra a Covid-19 betegséget okozó koronavírust. Ezek az elméletek arról szólnak, hogy a G7 országok és a WHO olyan nemzetközi szerződést akarnak a világra erőltetni, amely egy újabb pandémia esetén megfosztja az országokat a szuverenitásuktól.

A WHO is bizonytalan, mivel még mindig nem világos, hogy a 2019-ben kitört világjárványt mi okozta: a kórokozó mutációja képessé tette az állatról emberre terjedést, vagy a vuhani laboratóriumból szabadult ki egy kísérleti vírustörzs.

Nem alaptalanok ezek a félelmek, ugyanakkor a folyamatban lévő tárgyalások eredménytelenek. A sikertelen megállapodás két okra vezethető vissza:

Kína és más országok elutasítják, hogy magukra kötelező érvényű szabályokat fogadjanak el, vagyis feláldozzák szuverenitásukat.

A fejlődő országok képviselői igazságtalannak tartják a szerződés-tervezetet, mivel nem látnak garanciát arra, hogy a nagy gyógyszergyártók időben közzéteszik a vakcinák és más gyógyszerek tömeggyártásához szükséges szabadalmakat, szolidáris alapon. Ehhez egyébként a gyártók sem járultak eddig hozzá.

Az ugyanakkor vitathatatlan, hogy a nemzetközi készülődés egy újabb járványhelyzetre nem ért véget a Covid-19 „megszelídülésével” és a gyógyszergyártók sem hagytak fel az újabb és újabb mRNS vakcina-kísérletekkel.

Közben a lakossági felmérések rendre azt mutatják, hogy az emberek egy újabb világjárvány esetén nem tartanák be a vírus terjedését gátló intézkedéseket, vagyis inkább kockáztatnának, mintsem újra akár hosszú hónapokon keresztül elzárva töltsék mindennapjaikat. Emellett továbbra is folynak azok a perek, amelyeket az oltáskárosultak indítanak elsősorban az Egyesült Államokban, Európában pedig Németországban.