Aggasztó megbetegedéseket okoz a madárinfluenza a tengerentúlon, nyakunkon az újabb járvány?

Egyre inkább elhatalmasodik az Egyesült Államokban a madárinfluenza-járvány. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a korábban kizárólag a madarak között terjedő vírus már több szarvasmarhatelepen is felütötte a fejét, ráadásul a Bloomberg a napokban arról adott hírt, hogy már a harmadik emberben mutatták ki a magas patogenitású H5N1 vírust.

Noha a madarak között rendkívül gyorsan terjedő és halálos megbetegedést okozó vírus egyelőre nem terjed emberről emberre és a szakértők szerint egyelőre alacsony kockázatot jelent az emberre, a hatóságok már készülnek arra, hogy az újabb mutációk már az emberek között is képesek lesznek fertőzni.

Ezt támasztja alá, hogy Washington már tárgyalásokat folytat a Pfizer és a Moderna gyógyszergyárakkal, hogy mielőbb kifejlesszék a madárinfluenza elleni mRNS vakcinát.

Az USA mezőgazdasági minisztériuma (USDA) április 24-én rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy a tejelő szarvasmarha-állományokban terjed a madárinfluenza, így bizonyos esetekben kötelező PCR tesztet készíteniük a gazdáknak.

Emlősök közt már terjed az új járvány

A madárinfluenza vírus elsősorban a vadon élő és a vándormadarak között terjedt korábban. A vírus Európában és Magyarországon is felüti időnként a fejét, a baromfitartóknak ilyenkor be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat. Ha az állományban kimutatják a vírust, akkor viszont az összes szárnyast meg kell semmisíteni, mivel a vírus gyorsan terjed, és a H5N1 törzs rendkívül halálos.

Eddig kilenc államban 67 szarvasmarha-állomány fertőződött a madárinfluenzával.

Korábban ugyanakkor nem volt még arra példa, hogy a szárnyasok között gyorsan terjedő és végzetes, ám az emlősöket nem fertőző vírus emlősök között terjedjen. Az Egyesült Államokban áprilisban mutatták ki a vírust tehenekben, azóta már több államban is beigazolódott az érintettség. A gyors terjedés ellenére a szarvasmarhák ellenállóbbak a vírussal szemben, mint a baromfifélék.

Egyelőre nem világos, mekkora a baj

Eddig hárman kapták el a madárinfluenzát, mindegyikük gazdálkodó és szarvasmarhákkal érintkezett. Az influenzaszerű tünetek mellett szemviszketés, szemgyulladás árulkodik a madárinfluenza-fertőzésről.

Jó hír, hogy emberről emberre egyelőre nem terjed a vírus, és a három fertőzött is felépült a megbetegedésből, nem kerültek kritikus állapotba és kórházi kezelésükre sem volt szükség.

Az USDA szakértői ugyanakkor aggasztó hírekkel is szolgáltak: jelentős mennyiségű tejben és darált marhahúsban is kimutatták a vírus maradványait, vagyis a vírus szélesebb körben is jelen lehet az Egyesült Államok marhatartó telepein és a vírus gyors terjedésére utalnak az élelmiszereken végzett vizsgálatok.