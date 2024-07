Egykori német szociáldemokrata miniszter: A németeknek bátorságot kellene tanulniuk Orbán Viktortól

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Interjút készített a Hamburger Abendblatt Klaus von Dohnanyival, Hamburg egykori főpolgármesterével, aki szerint „indokoltak” az ukrajnai háború befejezésére tett erőfeszítések.

Dohnanyi szerint minden európai uniós tagállamnak kötelessége lenne azon dolgoznia, hogy közelebb kerüljön a fegyverszünet, legalábbis addig, amíg ők finanszírozzák ezt a háborút.

A veterán politikus szerint Orbán Viktor brüsszeli kritikusai nem értek semmilyen haladást annak érdekében, hogy befejeződjön a vérontás.

Szerinte többet kellene tennie az Európa Tanács tagjainak minthogy pellengérre állítja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és ukrán kívánságra minden tárgyalást elutasít Oroszországgal. Dohnanyi kifejezte, hogy az Európai Uniónak is van felelőssége abban, hogy minél előbb véget érjen ez az „Európa közepén dúló háború”. Azt is hozzátette, ha ő vezetné az Európai Tanácsot, akkor nem elégedne meg annyival, hogy tétlenül nézze az eseményeket.

Dohnanyi szerint hamis az Európai Unió azon álláspontja, hogy amiatt nem tárgyal mert az orosz elnök „háborús bűnös”. Dohnanyi szerint például az Izrael és a Hamász közötti konfliktusban is tárgyalnak egymással a felek a túszok kiszabadítása és egy esetleges fegyvernyugvás érdekében.

Álláspontja szerint a tárgyalások mindig indokoltak, amennyiben azok „erkölcsileg vállalható” eredményre irányulnak. A politikus szerint jelenleg elképzelhetetlen, hogy az Európai Unió egységesen tudjon fellépni a kérdésben, mivel egyes tagállamok teljesen elutasítják a tárgyalást Oroszországgal. Emiatt pedig

egyes tagállamoknak kell összeszedniük a bátorságukat”.

Dohnanyi szerint Orbán Viktor mint mindig, most is a maga útját járja. Szerinte a magyar miniszterelnök már 1989-ben is olya bátorságról tett tanúbizonyságot, amit a Németországban akkor senki nem mert felvállani. Ezt szerinte a németek már elfelejtették, és itt az ideje, hogy a németek újra bátorságot tanuljanak a magyar miniszterelnöktől.