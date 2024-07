Roger Köppel: Orbán békemissziója meghozta első gyümölcseit

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

„Rutinos gúnnyal viccelődnek médiumaink Orbán Viktor kijevi, moszkvai és pekingi békemisszióján” – írja a Weltwoche ma megjelent számában Roger Köppel főszerkesztő, aki a magyar miniszterelnököt Kijevbe és Moszkvába kísérte. Hozzáteszi, eközben „a brüsszeli elit steril dühvel tajtékzik”. Úgy látja: mindent elárul róluk, ahogy nekitámadnak egy olyan embernek, aki

akut világháborús veszély idején nem a fegyverek, hanem a diplomácia nyelvét helyezi a középpontba”.

Márpedig szerinte „Orbán fáradozásai meghozták első gyümölcseiket”, ugyanis „máris mozdulnak a háborúzó felek”: Zelenszkij immáron az oroszok részvételével szeretne béketárgyalást folytatni, pedig a svájci békecsúcsról tárgyalva részvételüket korábban kategorikusan kizárta.

Köppel felemlegeti: mikor a Kremlben megkérdezett egy orosz újságírót arról, hogy diktatúra-e Oroszország, azt a választ kapta, hogy „A világ legjobb demokráciája egy vénember és egy elítélt bűnöző közötti duellben csúcsosodik ki. Úgyhogy annyira nem bánom, hogy a mi rendszerünk, nevezzük akárhogy, egy Putyint produkál”. Bár nem gondolja, hogy ez a válasz lefedné a teljes valóságot, azt azért állítja:

a „nyugati értékekről” és „demokráciáról és autokráciáról” szóló beszéd „visszaesés meghaladottnak hitt gyarmati mintázatokba”.

A svájci sztárújságíró leszögezi: Orbán helytelennek tartja, hogy „két volt szovjet tagköztársaság konfliktusát, melybe károsan beavatkoznak az amerikaiak is, hadjárattá, világégéssé szélesítsék”. Szerinte „ijesztő, ahogy a ma még hangadó európai politikusok ebben botrányt látnak”, ugyanakkor meglepőnek nem meglepő – hiszen Orbán „kritikusait háborúcsinálókként buktatja le, akik ugyan a békéről beszélnek, de az egyre több és több és egyre veszélyesebb fegyver szállításával mindannyiunkra nézve életveszélyes eszkalációt működtetnek”. Emlékeztet: a NATO-csúcson „az anti-Orbánok, akiknek vezetője, Biden beszédében Zelenszkijt összetévesztette Putyinnal, Ukrajnának további fegyverzetet ígértek, köztük atomfegyver szállítására is képes F-16-os repülőgépeket”, s Oroszországgal folytatott „hosszú háborúra” készülnek. Emellett Washington bejelentette azt is, hogy Tomahawk-rakétákat helyez át Németországba, „mintha az valami katonai kirendeltsége lenne”.