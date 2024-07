Szörnyű dolog ez, de valljuk be, nem meglepő, hiszen a béke helyett is a háború pártján állnak ezek a baloldali képviselők. Most legalább elvállt az ocsú a búzától, kiderült a csúnya titok, amit eddig a diszkóbotrányáról elhíresült Magyar a kampányban igyekezett leplezni, nem más ő, mint a dollárbaloldal új figurája. Közben itthon sem állt meg az élet, a baloldali megmondóemberek itt is beindultak.

A volt pénzügyminiszter, Oszkó Péter is elmondta a véleményét a Trump–Orbán-kapcsolatról:

»[…] Donald Trump esetleges győzelme végül csalódást okozhat a választáshoz nagy reményeket fűző Orbán Viktornak: az USA Kína-politikája még keményebb lehet, Trump gazdaságpolitikája pedig több hátránnyal, mint előnnyel járhat Európa, ezen belül is a legfőbb magyar exportpiacnak számító Németország számára – mondja Oszkó Péter. Ez végső soron tovább gyengítené a magyar gazdaság amúgy sem rózsás kilátásait. […]«

Oszkó szavainak érdekessége az az, hogy pont a napokban beszélgettünk egy baráti társaságban, ahol arról volt szó, hogy a baloldal, amikor már úgy látja, Trump fog győzni a novemberi elnökválasztáson, el fogja kezdeni majd adagolni, hogy Trump győzelme mégsem olyan jó Orbánnak.

Eljött a pillanat, Oszkó az első fecske, gyanítom, sorra szólalnak majd meg – természetesen szakmai alapon – a balos megmondóemberek, hogy Orbán nem örülhet majd igazán egy esetleges Trump-győzelem esetén.

Ismét lelepleződött a díszes társaság, Magyartól egészen Oszkóig.”