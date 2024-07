Ivós játék lett Biden sajtótájékoztatójából, amatőröknek nem ajánlják

Nyitókép: Photo by Mandel NGAN / AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Joe Biden amerikai elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be. „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság.

Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr”

– hangzott el az ominózus mondat.

A Fox News csütörtökön arról is beszámolt, hogy Joe Biden legalább kilenc alkalommal mondta azt, hogy „egyébként” a sajtótájékoztatón. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában ivós játékot csináltak ebből és másoknak is javasolták, hogy igyanak, ha Biden ajkát újra elhagyná ez a kifejezés.