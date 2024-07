Így húzzák el a jobboldaltól Von der Leyent a liberálisok

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Győzelmi jelentést adott ki Valérie Hayer, a liberális Renew pártcsalád vezetője: a Euronewsnak tett nyilatkozata szerint sikerült rábeszélniük Ursula von der Leyent arra, hogy ne működjön együtt az Európai Néppárttól (EPP) jobbra álló frakciók egyikével sem, ideértve az ECR-t is.

„Jó volt az eszmecserénk Von der Leyennel. A magunk rézéről egyenes és kemény kérdéseket tettünk fel” – mondta Hayer Von der Leyen és a Renew szerdai találkozója után.

Teljesen világossá tettük, hogy nem fogadjuk el, hogy a szélsőjobboldallal flörtöljön.

Elkötelezte magát emellett. Ezt természetesen szigorúan fogjuk figyelni” – tette hozzá.

A liberális frakció a konzervativizmusa miatt szélsőjobboldalinak tartja azt a Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is, akivel az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber szívesen együttműködne. Ezen az állásponton vannak a Szocialisták és Demokraták (S&D) is. Így aztán Von der Leyen nem hidalhatja át az őt az újraválasztásától elválasztó néhány szavazatnyi árkot az ECR esetleges szavazataival, nyilvánosan legalábbis biztosan nem – ez esetben ugyanis tömegesen szakadnának le a szocialista és liberális képviselők a Von der Leyen táborból.

(Hayer nyilatkozatában az ECR-t egyébként egyenesen kizárta az „Európa-párti” erők közül.)

A francia liberális vezető elmondta azt is: sikerült elérniük, hogy Von der Leyen koalícióját ezúttal is az EPP-ből az SND-ből és a Renew-ból állítsa össze, ahogy tette azt öt évvel ezelőtt is. Amikor az ECR-ral való együttműködésről kérdezték Hayer szerint Von der Leyen kizárta velük a „strukturált együttműködést”. (Ez egyébként nem zárja ki azt, hogy Von der Leyen bizonyos prioritásai eléréséhez, így akár megválasztásához is kimondatlanul igénybe vegye néhány ECR-os képviselő segítségét.)

Von der Leyen ugyanakkor a „szélsőjobboldallal” való szakítása ellenére sem lehet biztos abban, hogy a Renew egységesen felsorakozik majd mögötte. A német, szlovák és portugál képviselők szerint ugyanis Von der Leyen

nem volt elég kemény Magyarországgal szemben,

az ír liberálisok szemét pedig az szúrja, hogy az Izrael-Hamász háborúban a Bizottsági elnök a német politikai hagyományoknak megfelelően határozottan Izrael-párti álláspontot képvisel. Az ehhez hasonló kiszavazások miatt, melyek a néppártiak és a szociáldemokraták körében is előfordulhatnak, van szüksége Von der Leyennek egyáltalán arra, hogy – leginkább a nyilvánosság kizárása mellett – az ECR-ral és a Zöldekkel is tárgyaljon újraválasztása érdekében.