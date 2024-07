Elon Musk kegyetlenül lerántotta a leplet Ursula von der Leyenék mesterkedéséről

Fotó: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times

Elon Musk arról írt az általa tulajdonlott X közösségi média oldalon, hogy az Európai Bizottság egy „illegális, titkos alkut ajánlott” az X-nek:

ha csendben cenzúrázunk anélkül, hogy bárkinek is szólnánk, nem bírságolnak meg minket”.

A milliárdos leszögezte, hogy míg más közösségi média platformok elfogadták az alkut, az X nem tett így.

Mint ismeretes, két éve az Európai Unió nemrég tiltással fenyegette meg a Twittert, ha nem tartják be a tartalom moderálására vonatkozó szabályokat. Musk közben igyekezett a szólásszabadság szószólójaként feltüntetni magát, így a nyilvánosan elérhető információk szerint nem vezzette be az EU „ajánlásait”. Ezek után idén, az Európai Bizottság megbírságolta az X-et, mivel az amerikai platform megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a megtévesztő fiókokra vonatkozó szabályozás, valamint a hirdetések átláthatóságához és az adataihoz való hozzáférés területén.

A jogsértés megállapítása a szolgáltató teljes világméretű éves forgalmának 6 százalékáig terjedő bírságot vonhat maga után, és kötelezheti a platformüzemeltetőt, hogy tegyen intézkedéseket a jogsértés megszüntetésére – közölte az Európai Bizottság.