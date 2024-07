„A titkosszolgálat sietve levitte Trumpot a színpadról, miután elesett a gyűlésen” – mutatjuk, hogy számoltak be a baloldali lapok a Trump elleni merényletről

Még meghökkentőbb, ahogy a CNN címezte az egyik beszámolóját a történtekről. Mint írták:

A titkosszolgálat sietve levitte Trumpot a színpadról, miután elesett a gyűlésen”.

Ez elsőre egészen úgy hangzik, mintha a volt elnököt egyszerűen csak elfogta volna valami rosszullét, ami miatt megszédült és elesett, majd a titkosszolgálat embereinek kellett felsegíteni.

Azóta cikkükben átírták, de a Google-ön továbbra is ezzel az ajánlócímmel jelenik meg egy szintén CNN-es írás:

Trump megsérült egy incidensben a gyűlésen”.

Alatta a leadben pedig „nagy durranásokról” írtak, melyek után „Trump sérülten zuhant a földre”.

Utóbbi szövegből már lehet azért sejteni valamit az esetről, de még mindig nem az igazi.

A New York Times igen szkeptikusan kezelte Trump beszámolóját is az esetről. Mint ismert, a volt elnök a merénylet után a közösségi médiában közölte, hogy egy lövedékkel eltalálták a fülét. Az amerikai napilap viszont inkább idézőjelbe tette a „lövedék” és a „meglőni” szavakat. Trump fülsérülését viszont már nem vonták kétségbe, arról ugyanis jó ideje videók keringtek, hogy a volt elnököt vérző füllel viszik le a testőrök a színpadról. Igaz, ezeken a felvételeken a lövések is jól hallhatók.