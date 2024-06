Választ Erdély is: a magyargyűlölet ellenszere a magyar szavazat!

Nyitóképen: Tamás Sándor (forrás: Facebook)

Elnök úr, ön az erdélyi politika egyik legrégibb motorosa. Mikor, miért kezdett egyáltalán politizálni?

Az nagyon rég volt, még a ’90-es évek elején. Volt ennek praktikus és lelki oka is. A lelki oka az volt, hogy azt akartam, járuljak én is hozzá ahhoz, hogy a szülőföldemen jobb legyen az élet. Ennek a jobbá tételnek két ága van: az egyik a fizikai értelemben való építkezés, fejlesztés. A másik pedig a székely identitás megerősítése, a szülőföld, Székelyföld hangulatának, közérzetének javítása. Tehát ez az egyik, az érzelmi csomag. A másik praktikus dolog, hiszen hívtak azok, akik akkoriban az erdélyi ifjúsági politikával foglalkoztak, egészen pontosan Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés későbbi elnöke, és Székely István, aki most az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke. Így már 1993-ban az RMDSZ-en belüli, akkori ellenzéki tömörülés egyik alelnöke lettem. Majd 1995-ben és 1996-ban Tőkés László püspök úrnak a személyes titkára voltam, majd haza költöztem Kézdivásárhelyre. 1996-ban kézdiszéki parlamenti képviselővé választottak, így 12 évig dolgoztam a bukaresti parlamentben.

2008 óta Kovászna Megye Tanácsának elnöke vagyok,

Sepsiszentgyörgyön és a megyében dolgozom, de továbbra is Kézdivásárhelyen élek.

Más volt a fiatal Tamás Sándor a maihoz képest? Akkoriban harcias lázadó, most már bölcsebb?

A személyiségfejlődés fázisain én is, persze mind átmentem. Asztalborogató voltam, rebellis voltam valamikor régen; akkor annak volt az ideje. Egyébként ez a rebellis szellem, ez az ellenálló szerep ma is megvan, csak nem a szervezettel vagy az idősebbekkel szemben,

hanem a közösségünket védve azok ellen, akik támadni akarják.

Azt hiszem, a karakter, az ember ugyanaz maradt, csak a „hadszíntér” változott.

A magyar erdélyi politika komoly eredményeket ért el a ’90-es, 2000-es években. Mintha ez 2010 óta változna. Ennek mi lehet az oka?

Ez teljesen egyszerű. Románia kétarcú politikát folytat. Egyrészt kifelé, a nemzetközi világ felé igyekszik kozmetikázni az ország működésének hiányosságait, másrészt befele folyamatosan próbálja ellehetetleníti a nemzeti közösségek életét, így a magyar közösségét is. Ezzel együtt valóban változott sok minden. 2010 előtt, egészen pontosan 2007-ben, felvették Romániát az EU-ba, azelőtt 2004-ben a NATO-ba. A nemzetközi intézményekhez való csatlakozás előtt mindig sokkal engedékenyebbek voltak, jogszabály alkotás szintjén is és sokszor gyakorlati-közigazgatási szinten is. Erre a 2007 előtti időszakra tehető a nyelvi jogok törvénybe foglalása, a tulajdon visszaszolgáltatási törvények megalkotása, az egyházi ingatlanok, a közösségi vagyonok, a nagy- és kisbirtokok visszaállítása, az erdők, a szántóföldek visszaadása. Mi, az RMDSZ ebbe az ügybe rengeteg munkát fektettünk be, úgy a jogalkotási folyamatba, mint a végrehajtásba, a gyakorlatba ültetésbe.