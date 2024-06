Ukrán hétköznapok: bozótvágó késekkel támadt két ukrán férfi a határőrökre

Nyitókép: OSE COLON / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Szombat este a nyugati Csernyivci régióban két férfi bozótvágó késekkel támadt a határőrökre – számolt be az Ukrajinszka Pravda. A döbbenetes incidensre a román határnál került sor, az egyik támadót lelőtték, míg társát megsebesítették. Az esetet az Állami Határszolgálat is megerősítette, az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.

„A határőrség elleni támadással kapcsolatos helyzet valóban megtörtént. Ez szombat este 9 óra után történt a Romániával közös határon lévő csernovici határőrőrsnél. Két támadó volt, és bizonyos eszközöket vittek magukkal, amelyeket a határőrök ellen alkalmaztak.

A katona kénytelen volt használni a fegyverét, aminek következtében az egyik támadó megsérült, a másik pedig meghalt.

A helyszínre mentőket hívtak” – tájékoztatott Andrij Demcsenko ezredes.