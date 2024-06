Fico szerint a nyugati kormányok, a „frusztrált” ellenzék és a sajtó felelős az ellene elkövetett merényletért, Sorost név szerint is említi (VIDEÓ)

Fico az ellenzék és a sajtó felelősségéről is beszél, Soros Györgyöt név szerint is említi, majd azt is kiemelte, nemzetközi szinten és szervezetekben a békepárti álláspontot nem fogadják el Ukrajnával kapcsolatban.

„Kedves barátaim! Május 15-én nem egy őrült támadását szenvedtem el. Az ellenzék visszaél azzal, hogy a nagy demokráciák a valós külpolitikai kérdésekben egyetlen kötelező véleményt érvényesítenek, és elutasítják a kis országok szuverén pozícióit. A szlovák belpolitikában ez úgy nyilvánul meg, hogy a legitim kormányzati hatalommal szembeni erőszakos és gyűlöletkeltő túlkapásokat nemzetközi szinten minden kommentár nélkül tolerálják” – erősítette meg Fico.

„Senki nem kényszerítette őket erre,

az ellenzék pedig nem tudta felmérni, hogy agresszív és gyűlölködő politikájuk zsákutcába vezette a társadalom egy részét, és csak idő kérdése volt, mikor történik tragédia.

Az ellenzéknek el kell gondolkodnia a történteken. Ha minden így folytatódik, akkor az csak még több áldozatot követelhet majd” –összegzett a szlovák kormányfő.