Hiába érkeznek a nyugati fegyverek az ukrajnai frontra, még mindig brutális az orosz fölény

Nyitókép: Brendan Hoffman / Getty Images

A The Telegraph-nak nyilatkozott egy ukrán tüzér. Elmondása szerint bár lassan megérkeznek a nyugati fegyver és- lőszerállományok a frontra, az oroszok még mindig legalább ötszörös tüzérségi fölényben vannak.

Ha 10 lőszert elhasználunk, 50-et lőnek vissza

– mondta a tüzér a lapnak, hozzátéve, hogy hiába kapják meg az új lőszereket, ha a tüzérségi csövek már öregek és elhasználódtak.

A lap szerint már használják a fronton azokat az amerikai lőszereket, amelyeket az amerikai Képviselőház csak több hónapos késéssel szavazott meg Ukrajna számára.

Természetesen nagyon fájdalmas volt 2023 vége. Most már használhatjuk a tüzérséget. Nem lehet csak gyalogsággal harcolni

– nyilatkozta a lapnak egy másik katona.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentésében arról számolt be, hogy egy ukrán katona az észt ERR-nek elmondta, a nyugati lőszerek már elkezdtek beérkezni az ukrajnai frontra, de még nem nagy mennyiségben. Hozzátette, hogy az oroszoknak jelentős előnye van a lőszerek terén is.

Az ISW véleménye szerint az oroszok szeretnének jelentősebb eredményeket elérni, mielőtt még a nyugati fegyverek nagyobb mennyiségben megérkeznek a frontra.

***