Izraeli író: a németországi antiszemitizmust a muszlim bevándorlás támasztotta fel

Chaim Noll, neves német-izraeli újságíró és író a mai Németországban uralkodó, politikai jobboldali, baloldali, valamint iszlamista antiszemitizmussal foglalkozik. Nemrég az MCC-ben működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért vendége volt, most pedig az izraeli helyzetről, a világsajtó reakcióiról és a muszlim antiszemitizmusról kérdeztük őt.

Fotó: MCC

Hogyan látja Izrael helyzetét?

Izrael helyzete mostanában feszült, kényszerhelyzetben van. Veszélyes helyzetben vannak, szinte minden szomszédos országban ellenségek veszik körül őket, kivéve talán Jordániát és Egyiptomot. Irán egyre kifinomultabb fegyverekkel támadja Izraelt. Magában

Izraelben azonban nagyon pozitív a hangulat, az emberek bíznak abban, hogy túléljük ezt a kritikus időszakot,

mint ahogyan máskor is. Voltam Izraelben az utolsó intifáda idején, az nem volt ilyen intenzív, de hosszú, majdnem öt évig tartó ügy. És nagyon veszélyes időszak is volt, amikor az ember minden nap könnyen terrortámadás áldozatává válhatott. Tehát ahhoz képest, ami akkoriban volt, ami ma van, csak árnyéka annak. Minden nap voltak támadások, buszok robbantak fel, minden alkalommal több tucat ember halt meg, és így tovább. Szörnyű időszak volt. De ma is lehangoló, hogy ennyi zsidót ölnek meg. De az emberek soha, de soha nem ijedtek meg.

És hogyan látja a világ és különösen Németország reakcióját?

Az október 7. utáni első napokban változás történt, volt némi szolidaritás. De ezt már láttuk korábban is: amikor Izrael visszavág, és palesztin áldozatok vannak, természetesen erősen eltúlzott számban, akkor ez az egész megváltozik. Nemrég az ENSZ korrigálta a palesztin áldozatok számát: kiderült, hogy csak a fele annak, amit mondtak. Nem vagyok meglepve.

Elég nagy a különbség a Hamász által bemutatott számok és az áldozatok valós száma között.

Meg kell mondanom, az intifáda idején a nyugati média még ellenségesebb volt, mint ma. Szóval minimális előrelépést azért látok ebben.

Mi változtatta meg a viselkedésüket?

Szerintem az, hogy az európai országokban tudatosult a militáns muszlim szervezetek fenyegetése. Terrorral fenyegetik a polgári életet. Nézze meg ezeket a tüntetéseket, Izrael elpusztításáról, a zsidók megöléséről skandálnak. Ez felkavaró. De azt hiszem, ezek a tüntetések sok embert ellenük fordítottak.

Ezek a tüntetők elfelejtik, hogy ők a Nyugat toleranciájából élnek.

És a hitelük egyre csökken. Október 7-e után sokan rájöttek, hogy ők nem csak a megszálló gépezet szegény áldozatai. Október 7-e ilyen értelemben hiba volt a részükről. Most sok embernek negatív benyomása van a palesztinokról.