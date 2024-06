Bulgária elállhat Szerbia EU-s támogatásától

Nyitókép:Filip Stevanovic /AFP

A szerbiai a bolgár kisebbség helyzete miatt, a bolgár elnök, Rumen Radev arra utalt, hogy Szófia újraértékelheti Szerbia EU-csatlakozásának támogatását.

„A fő kritérium, amely alapján megítéljük és támogatjuk a nyugat-balkáni országok előrehaladását, pontosan a honfitársaink helyzete minden országban – gazdasági és társadalmi fejlődési feltételeik és, mindenekelőtt, nemzeti identitásuk, nyelvük, kultúrájuk és történelmi emlékezetük védelmének képessége,” – magyarázta Radev.

Három évvel ezelőtt, egy sokat kritizált lépésben, Bulgária megvétózta Észak-Macedónia EU-csatlakozási folyamatát, azzal vádolva a szkopjei kormányt, hogy gyűlöletet terjeszt a bolgárokkal ellen.

Radev elnöki mandátuma 2027-ben jár le, amely után a politikai szakértők azt jósolják, hogy jelentős szereplővé válik a bolgár parlamentben.

„Továbbra is személyesen elkötelezett leszek, valamint Iliana Yotova alelnök is, hogy a bolgár intézmények aktívan dolgozzanak egy összehangolt és világos nemzeti álláspont és politika kialakításán, hogy támogassák minden külföldön élő bolgár honfitársunkat. Továbbra is aktívan fogok dolgozni a szerb állami vezetéssel, hogy megoldjuk a nyugati külvárosokban élő honfitársaink problémáit” – mondta Radev.

Szerdán az elnök a legmagasabb állami kitüntetést, a Stara Planina-rendet adományozta Ivan Nikolovnak, a szerbiai Bosilegrad Kulturális Információs Központ elnökének és a szerbiai bolgár kisebbség egyik legaktívabb képviselőjének.

A ceremónia során Nikolov elmondta, hogy a belgrádi hatóságok elnyomást alkalmaznak a bolgár kisebbséggel szemben. Felhívta a figyelmet a nagyobb szolidaritásra és „egy még határozottabb és következetesebb bolgár álláspontra a bolgár kisebbség védelmében, nem csak Belgrádban és Brüsszelben, hanem Szófiában is.”

A bolgár elnök rámutatott, hogy Bulgária a nyugat-balkáni országok EU-csatlakozásának kulcsfontosságú mozgatórugója volt „mert tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos ez az integráció a régió biztonsága, stabilitása és fenntartható gazdasági fejlődése szempontjából, de szilárdan kitartunk azon az elven, hogy saját érdemeink alapján történjen ez az integrációs folyamat, hogy fenntartható és visszafordíthatatlan legyen.”