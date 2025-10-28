Elismerő üzenet érkezett a Vatikánból Orbán Viktor látogatása után: erre még Trump is csak csettinthet
Így dicsérik a magyar kormányfő szerepét a pápai államban.
Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.
„Újabb fake news a baloldali sajtótól – a cél, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket.
A La Repubblica nevű olasz balliberális napilap, majd nyomában a teljes magyar »független-objektív« sajtó olyasmit adott Orbán Viktor szájába, amit a magyar miniszterelnök soha nem mondott. Az eset iskolapéldája annak, hogyan próbálja a fake news média megosztani azokat, akik a háborús logika helyett a párbeszédet és a békét képviselik.
Az olasz újságíró Giorgia Melonival való találkozója előtt az utcán szólította meg Orbán Viktort, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról kérdezte: »Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?« – hangzott el a kérdés. A miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel. Hangsúlyozta: »Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.«
A La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését »hibának« nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy »megpróbálja visszavonatni a szankciókat«. Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként. Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.
Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni.
Várjuk a tárgyalásokat Donald Trumppal, és támogatjuk az Egyesült Államokkal minden olyan kezdeményezésben, amely a béke megteremtését szolgálja.”
Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban és Rómában folytatott diplomáciai tárgyalásokat. A pápa mellett Giorgia Melonival, az olasz kormányfővel is egyeztetett.
