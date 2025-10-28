Ft
Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok miniszterelnök

Újabb fake news a baloldali sajtótól

2025. október 28. 08:32

Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.

2025. október 28. 08:32

Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Újabb fake news a baloldali sajtótól – a cél, hogy megosszák és gyengítsék a békét képviselő vezetőket.

A La Repubblica nevű olasz balliberális napilap, majd nyomában a teljes magyar »független-objektív« sajtó olyasmit adott Orbán Viktor szájába, amit a magyar miniszterelnök soha nem mondott. Az eset iskolapéldája annak, hogyan próbálja a fake news média megosztani azokat, akik a háborús logika helyett a párbeszédet és a békét képviselik.

Az olasz újságíró Giorgia Melonival való találkozója előtt az utcán szólította meg Orbán Viktort, és az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciókról kérdezte: »Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?« – hangzott el a kérdés. A miniszterelnök válaszában egyértelművé tette, hamarosan Washingtonba utazik, ahol többek között a szankciók kérdését is megvitatja az amerikai elnökkel. Hangsúlyozta: »Különösen az érdekel, hogyan tudnánk a magyar gazdaság számára egy működőképes rendszert kialakítani, mivel Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Nélkülük az árak az egekbe szöknének, és súlyos ellátási hiány alakulhatna ki.«

A La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését »hibának« nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy »megpróbálja visszavonatni a szankciókat«. Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként. Ez nem újságírás, hanem tudatos politikai manipuláció: a cél, hogy a békepárti vezetőket egymás ellen fordítsák, és ezzel gyengítsék a háborúval szembeni józan, felelős álláspontot.

Orbán Viktor Washingtonban is a háború mielőbbi lezárását szolgáló erőfeszítéseket fogja képviselni.

Várjuk a tárgyalásokat Donald Trumppal, és támogatjuk az Egyesült Államokkal minden olyan kezdeményezésben, amely a béke megteremtését szolgálja.”

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

 

hegyivadász
2025. október 28. 08:56
Már maga a kérdés is mérgezett, mert eleve sugall egy álláspontot, amit a válaszadónak tulajdonít. "Úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankciói hibát jelentenek Trump részéről? Beszélt erről vele?" Egy semleges, valóban független és objektív kérdés így hangzott volna el: Mi a véleménye az Egyesült Államok új orosz olajra vonatkozó szankcióiról? Szóba hozza ezt Trumppal való találkozójukon?
Almassy
2025. október 28. 08:54
Trump már ismeri ezeket, a "független-objektív" fost. "You are fake news" mondta 2017-ben a CNN-nek. Trump nem a La Repiblicából tájékozódik... Onnan és a FOS-ból csak a kisemberek.
auditorium
2025. október 28. 08:51
Tegnap az összes ol. TV-hiradó és vitaműsor a magyar Miniszterelnök római látogatásával volt tele. A 19 órai RAI 3 balos TV-hiradó jó vaskos kritikát is fűzött hozzá, tehát vélményhir volt (ahogy ezt már megszoktuk). Különösen kiemelték az "Európa egyáltalán nem számit" a nemzetközi eseményekben és erre persze az egyik szélsőbalos politikus hozzáfűzte "Éppen ő beszél, amikor országa nagy pénzeket kap az EU-tól, az EU-polgárok adójából." (sic). Enyhébb volt a RAI 1 2O órai hiradó, ez kormánypárti, de azért itt is az "Eu nem számit"kijelentést hangoztatták és azt, h. "Tr. téved Pu. megitélésében". A 2O,3O-as RAI 2 adó volt a legrészletesebb, ott még azt is mondták, h. ma Salvinivel fog találkozni, viszont mutatták a balos tiltakozást az "autoritér" vendég miatt. Csak 5-6-an voltak. Az ol. Köztársasági Elnökkel valószinűleg nem találkozik, tegnap inkább másokat fogadott. Rosszindulatù véleményhireket adnak a legolvasottabb ol. napilapok. Ezt olvassa itt a "radical chic".
gullwing
2025. október 28. 08:36
Hazudnak. Hazudnak balosok. Hazudnak mert a vérükben van. Hazudnak mert patkányok.
