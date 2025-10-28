A Politico kiszivárogtatta Brüsszel B-tervét: sokkoló lépésre készülnek Ukrajnával kapcsolatban – Magyaroroszág főszerepben

Miután Belgium elutasította az orosz vagyonok Ukrajnának való kiadását, az EU új „B-tervet” dolgoz ki, amely szerint a tagállamoknak közösen kellene

akár tízmilliárd euró nagyságrendű hitelt felvenniük Ukrajna támogatására.

A közös hitelfelvétel mellett a Bizottság más lehetőségeket is mérlegel: az egyik a helyreállítási kölcsön, a másik pedig egy radikális lépés, az ukrán finanszírozás teljes felfüggesztése – ezt azonban csupán Magyarország támogatná – írja a Politico.