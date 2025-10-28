Ft
10. 28.
kedd
háború Magyarország Ukrajna Politico EU Belgium

A Politico kiszivárogtatta Brüsszel B-tervét: sokkoló lépésre készülnek Ukrajnával kapcsolatban – Magyaroroszág főszerepben

2025. október 28. 13:32

Tízmilliárd euró nagyságrendű közös hitelről írnak.

2025. október 28. 13:32
null

Miután Belgium elutasította az orosz vagyonok Ukrajnának való kiadását, az EU új „B-tervet” dolgoz ki, amely szerint a tagállamoknak közösen kellene 

akár tízmilliárd euró nagyságrendű hitelt felvenniük Ukrajna támogatására.

A közös hitelfelvétel mellett a Bizottság más lehetőségeket is mérlegel: az egyik a helyreállítási kölcsön, a másik pedig egy radikális lépés, az ukrán finanszírozás teljes felfüggesztése – ezt azonban csupán Magyarország támogatná – írja a Politico.  

Az EU számára sürgető a pénzügyi injekció biztosítása, mivel Ukrajna 2026 első negyedévének végére komoly likviditási gondokkal néz szembe. A közös hitelfelvétel azonban kockázatos, sok tagállam már amúgy is eladósodott, ezért a Bizottságnak gyorsan kell kidolgoznia a végleges javaslatokat a december 18-i EU-csúcsra. A tagállami nagykövetek a múlt heti EUCO-csúcs kudarcának következményeit már ezen a héten megvitatják.

Bár a közös hitel „ijesztő” lehetőségként merült fel, a legtöbb EU-tagállam továbbra is az orosz vagyonok felhasználását tartaná a legkedvezőbb megoldásnak. A Politico forrásai szerint a Bizottság és a tagállamok most abban a nehéz helyzetben vannak, hogy más nagy pénzügyi támogatók hiányában a legnagyobb felelősség Európára hárul, miközben néhány nagy ország, például Franciaország, komoly költségvetési problémákkal küzd. A közös hitelfelvétel tehát újabb, kockázatos fejezetet nyithat az EU ukrán támogatási politikájában.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

nakati
2025. október 28. 14:54
Pedig a tiszások egyöntetűen bevállalnának akár 4X magasabb rezsit, az életszínvonaluk drasztikus zuhanását, a migránsokat, az ukrajnának szánt kölcsönök törlesztését is, csak a démonizált orbánt eltakarítsák. Szavazz a tiszára, aztán élj úgy mint egy csöves!
Karvaly
2025. október 28. 14:33
Makronómon van egy nagyon jó cikk a belga cég által kezelt orosz pénzekről: az EU mindent megtett, hogy elküldhesse azt a pénzt az Ukránoknak, de cserébe csak annyit volt hajlandó ígérni, hogy "az ügyvédei majd képviselik Belgium érdekeit" - azaz semmilyen pénzügyi garanciát nem ígért arra az esetre, ha a nemzetközi bíróságon kártérítésre kötelezik Belgiumot. Aztán ez a közös hitelfelvétel is - ahogy írják, több tagállam már annyira el van adósodva, hogy akár még a kormánya is belebukhatna egy újabb hitelfelvételbe - és emiatt elküldhető pénzük sincs. Ez is lényegében egy trükközés lenne, hogy nem is mondjuk Franciaország vett fel hitelt, hanem közösen, de fizetni ugyanúgy kellene. Ebből is kitűnik, hogy a legendás európai gazdagság már régóta csak a múlt, sokkal inkább kilátástalanság van helyette - és még mindig nem a problémát akarják megoldani, biztosítani a régió versenyképességét, hogy visszaépítsék a gazdagságot, hanem helyette az ukrán ábrándot finanszírozzák.
hexahelicene
2025. október 28. 14:30
Most megmondom, hogy Ursuláék el fogják lopni a zárolt orosz vagyont. Egyszerűen nem tehetnek mást. A közös hitelfelvétel semmiképp nem fog átmenni. Más lóvé meg nincs. Ha meg abbahagyják a nácik finanszírozását, akkor Ukrajna bedől, és vele együtt Ursuláék politikai karrierje is, ami nekik rosszabb lenne a halálnál, de még a világháborúnál is.
salátás
2025. október 28. 14:17
a covid hitelt, amit MI vettünk fel és MI fizetük még nem kaptuk meg így aztán még egy közös hitelnek az emlegetése is nevetséges, úgy meg főleg, hogy az ukrajnának menne
