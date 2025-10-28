A Politico kiszivárogtatta Brüsszel B-tervét: sokkoló lépésre készülnek Ukrajnával kapcsolatban – Magyaroroszág főszerepben

Bár a közös hitel „ijesztő” lehetőségként merült fel, a legtöbb EU-tagállam továbbra is az orosz vagyonok felhasználását tartaná a legkedvezőbb megoldásnak. A Politico forrásai szerint a Bizottság és a tagállamok most abban a nehéz helyzetben vannak, hogy más nagy pénzügyi támogatók hiányában a legnagyobb felelősség Európára hárul, miközben néhány nagy ország, például Franciaország, komoly költségvetési problémákkal küzd. A közös hitelfelvétel tehát újabb, kockázatos fejezetet nyithat az EU ukrán támogatási politikájában.
Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP