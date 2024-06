Betelt a pohár a hollandoknál: a többségük elégedetlen az Európai Unióval

Veszélyesen csendesek az e-autók: mi a megoldás?

A London School of Hygiene and Tropical Medicine megállapította, hogy a gyalogosoknak egy elektromos vagy hibrid autó kétszer nagyobb eséllyel okoz sérülést, mint egy benzin- vagy dízelmotoros jármű. Úgy vélik, hogy az elektromos járművek viszonylag csendes működése, valamint a zajos városi környezetben a gyalogosok nagyobb sűrűsége lehet a fő ok.