Belgiumban már az ország létezése a tét – így választanak a belgák vasárnap!

Nyitókép: kampányol az Új Flamand Szövetség (fotó: N-VA Facebook)

Belgiumnak csak az államrendjéről több ismeretterjesztő cikket lehetne írni – ettől most megkíméljük az olvasókat, de a lényeget azért nem árt áttekinteni. Ahogy a belga vicc mondja,

olyanok, hogy belgák nincsenek is, maximum a királyuk meg a futballválogatottjuk.

Igaz, Fülöp király német, svéd és olasz származék, a belga válogatott származási koktéljának kifejtésére pedig megint csak nincs hely.

Belgium tehát elsősorban papíron létezik, a gyakorlatban pedig két (három, négy, ahogy tetszik) országrész és nép keveréke, a holland nyelvű flamandoké és a francia vallonoké. Flandria, Vallónia, illetve Brüsszel főváros három autonóm politikai régiót alkot; emellett a flamand és a francia közösség két nyelvi közösségbe szerveződik, amihez harmadikként a keleti csücsökben élő németek kis közössége csatlakozik. A régiókon túlmenően a hagyományos történelmi tartományok is működnek, mint például Limburg vagy épp Brabant, bár utóbbi kétfelé oszlik flamand és vallon részre, a kellős közepén pedig

ott fekszik Brüsszel, amely hivatalosan Flandria fővárosa, de közben túlnyomó részben francia nyelven beszélnek lakói.

Kivéve azokat, akik nem.

Az országnak van szövetségi kormánya – kivéve, amikor nincsen, és ez is sokszor és hosszú ideig, legutóbb több mint 500 napig megtörténik –; és vannak regionális kormányai is. A közigazgatási, kulturális és nyelvi közösségek bonyolult labirintusát aztán tovább bonyolítják a természetes politikai, világnézeti különbségek is:

mind a flamand, mind a francia közösségnek megvan a maga komplett pártrendszere,

akik szövetségi szinten így egy „normál” országhoz képest megduplázott mennyiségű pártrendszert alkotnak. Elmondható, hogy hagyományosan Flandria jobboldalibb, Vallónia pedig baloldalibb. A mérleg nyelvét pedig a mindkét régióban jelen lévő centrista-liberális pártok alkotják. Mindebből aztán vagy sikerül többségi kormánykoalíciókat létrehozni, vagy nem.

Térjünk most rá az aktuális lényegre: a vasárnapi választásra! Belgiumban nem csak EP-választást tartanak most, hanem országos, szövetségi, valamint regionális választásokat is.

A belgák számára ráadásul alkotmányos kötelezettség is a szavazás,

tehát jogi és informális elvárás a választókkal szemben, hogy tényleg el is menjenek voksolni – ráadásul már a 16. életévtől fölfelé. Voksolni tehát kötelező, de legalább széles kínálat is akad a lelkes vagy kényszeredett választópolgárok számára.

Belgiumot jelenleg egy sokpárti nagykoalíció irányítja,

amiben a centristáktól a liberálisokon és a kereszténydemokratákon át a szocialistákig sokan benne vannak. Egész konkrétan csak a két jelentős flamand jobboldali pártot (Új Flamand Szövetség – N-VA -, valamint a radikálisabb Flamand Érdek – Vlaams Belang), valamint a vallon radikálbalos, marxista Belga Munkáspártot hagyták ki a kormányzásból a nagyobb pártok közül.