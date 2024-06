Fotó: Boris Pistorius német védelmi miniszter egy Leopard 2A6 harckocsin

MTI/EPA/Friedemann Vogel

„Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy hétvégi interjúban támogatta a német sorkötelezettség visszaállítását, ami nemcsak a németek, hanem az egész EU számára fenyegető hír. A német megoldásokat egy idő után ugyanis uniós szinten is átveszik, és – mint azt a kötelező betelepítési kvóta, a Frontex, a »zöld átállás«, vagy Ukrajna fegyverekkel való támogatásánál láthattuk – ha törik, ha szakad (akár többségi döntéssel) keresztülviszik őket. A sorkötelezettséggel sem lenne ez másképp.

»A németek fele már támogatja a sorkötelezettség visszaállítását!« – így manipulálják és készítik fel a német társadalmat a háborúpárti politikusok arra, hogy az őszi keletnémet tartományi választások után érdemben nekilátnak a 2011. július elsején felfüggesztett sorkötelezettség visszahozásának. Az idő sürget, ugyanis Ukrajna rohamtempóban fogy ki a katonákból és a Macron által felvetett nyugati katonák is csak egy évre elegendőek. A háborúpárti országok egymás után állítják vissza a sorkötelezettséget, amit a háború könyörtelen matematikája diktál. (...)

És miért veszélyes mindez az uniós tagországokra nézve? Ahogy számos német megoldást jól-rosszul átvettek az EU-ban, úgy várhatóan ezt is keresztül akarják majd vinni. Az Európai Központi Bank a Bundesbank mintáját követte volna; a Szövetségi rendőrség mintájára jött lére a Frontex; a migránsok országon belüli elosztását szolgáló Königssteiner Schlüssel példájára alkották meg a kötelező betelepítési kvóta alapját képező Juncker-képletet és a sort még hosszan folytathatnánk. Háborúpárti politikusok már most közös fegyverbeszerzést, uniós atombombákat és légvédelmi rendszereket sürgetnek és az új brüsszeli bizottságban ősztől már lesz uniós hadügyminiszter is.

Félreértés ne essék, egy erősebb és önmagát adott esetben az USA nélkül is megvédeni képes EU mindannyiunk érdeke, ennek érdekében biztos, hogy az elmúlt 30 évhez képest többet kell tennünk és erre többet is kell áldoznunk. A vízválasztó ott van, hogy a békepártiak ezt az erőt – a NATO-szerződés szellemében – védelemre használnák, míg a háborúpárti globalisták Oroszország elleni háborúra. Manfred Weber javaslata azért veszélyes, mert az Európai Néppárt elnökeként egy újabb német megoldás uniós szinte emelését vetíti előre, ami meghosszabbítja és kiterjeszti a háborút. Mi, magyarok kétszer már rosszul jártunk azzal, hogy a németeket követtük, ezért próbálkozunk most a békepártsággal.”